A Torino

Una donna di 24 anni ha investito con l’auto il figlio di cinque anni del suo ex compagno, durante una lite in strada, per poi darsi alla fuga. È accaduto ieri sera a Torino, nel quartiere Cit Turin, tra le 22.30 e le 23. Il bambino ha riportato un trauma toracico e addominale, con una prognosi tra i 30 e i 40 giorni, ma non è in pericolo di vita. La donna è stata rintracciata e arrestata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Cosa è successo secondo i carabinieri

Secondo la ricostruzione finora fornita dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino, non si sarebbe trattato di un incidente. La 24enne stava litigando in strada con l’ex compagno, che in quel momento era in compagnia del figlio di cinque anni e di altre persone.

Nel corso dell’alterco la donna sarebbe salita in auto e avrebbe ingranato la marcia con l’intento di travolgere l’uomo. A essere colpito, però, è stato il bambino. Dopo l’investimento la 24enne si sarebbe allontanata senza fermarsi. È stata individuata poco dopo dai militari dell’Arma e arrestata.

Le condizioni del bambino

Il piccolo è ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, diretto dal dottor Fabrizio Gennari. I traumi riportati, toracico e addominale, hanno portato a una prognosi di 30-40 giorni. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Gli accertamenti in corso

I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per verificare quali altre persone fossero presenti sul posto al momento dei fatti. Come per ogni indagato, vale la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo.