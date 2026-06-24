Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Statale 114, all’altezza del Ponte San Leonardo, nel tratto che collega Lentini a Catania. Due automobili si sono scontrate per cause ancora da accertare e l’impatto è stato talmente violento da provocare il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti.

I soccorsi

La scena che si è presentata agli occhi degli automobilisti di passaggio è stata drammatica. Alcuni conducenti si sono immediatamente fermati per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, intervenendo prima ancora dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sarebbero almeno tre i feriti. Le loro condizioni non sono ancora state rese note, ma l’entità dello schianto ha fatto scattare un imponente intervento dei soccorsi.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati. Particolarmente delicato l’intervento sull’auto ribaltata, che ha richiesto l’attenzione delle squadre di soccorso. Spetta adesso ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. I militari hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e chiarire cosa abbia provocato il violento impatto.

Le code

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code in direzione Catania e Lentini, con colonne di veicoli che hanno raggiunto i due chilometri. Centinaia gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico, mentre le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno rallentato la circolazione per diverse ore.