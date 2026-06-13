Grave incidente stradale a Palermo.

Giovanni Rubino di 39 anni è morto in un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada statale 113, nel territorio di Isola delle Femmine.

Il motociclista ha perso la vita mentre percorreva il sottopassaggio.

La sua motocicletta Moto Guzzi sarebbe uscita di strada, andando a schiantarsi contro un palo posto ai margini della carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale.

Sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, la statale 113 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato.