Sabato 25 Maggio, ci vedremo alle 16 all’ingresso del Parco di Monte Catalfano. Quello in alto, sul lato del monte rivolto verso Bagheria. Partiremo verso Ovest per una passeggiata alla scoperta del mare di Bagheria. Vi racconteremo la costa dall’alto, una posizione privilegiata che ci permetterà di osservare l’intera lunghezza del litorale Bagherese: da Cala Dell’Osta sino alla foce del fiume Eleuterio. Seguiremo sentieri abbastanza comodi e ci fermeremo in diversi punti. Se vuoi partecipare ricordati di venire con un abbigliamento adeguato ed acqua. Ti chiediamo di prenotare utilizzando questo form, la partecipazione è limitata ad un numero di 20 persone.

Associazione Next riunisce un gruppo di abitanti di Bagheria e Santa Flavia, che insieme realizzano iniziative rivolte all’innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile dei due comuni. Dal 2013 ci siamo impegnati in alfabetizzazione informatica e tutela dell’ambiente.. Dal 2013 al 2017 Next è stata promotrice di Sistema Bagheria, un consorzio di 15 associazioni di Bagheria e Santa Flavia impegnate nella promozione delle eccellenze territoriali. Negli scorsi anni abbiamo adottato l’area costiera di Cala dell’Osta, conosciuta come Tre Piscine. Nel 2022 abbiamo candidato l’area al concorso i luoghi del cuore promosso dal FAI – Fondo per l’ambiente Italiano, raccogliendo più di 3200 voti di cittadini di Bagheria e Santa Flavia e qualificandoci alla fase finale del concorso. Oggi stiamo lavorando a iniziative per la tutela e la fruizione dell’area costiera di Bagheria e Santa Flavia. Siamo convinti come tanti, che il mare sia un diritto e un dovere.

Luogo: Ingresso del parco di Monte Catalfano, Ingresso parco monte catalfano, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/05/2024

Data Fine: 25/05/2024

Ora: 16:00

