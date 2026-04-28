Il 28 e 29 aprile 2026 l’Educandato statale “Maria Adelaide” di Palermo accoglierà 22 studenti dell’Istituto comprensivo “Francesco Maria Luigi Salerno” di Niscemi, costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni a causa di una frana. L’iniziativa, intitolata “Il Maria Adelaide abbraccia Niscemi”, nasce come progetto di solidarietà e gemellaggio per promuovere inclusione, sostegno e scambio culturale. Gli studenti saranno ospitati dalle famiglie degli alunni e delle alunne dell’Educandato, vivendo due giorni di attività, visite e condivisione.





Il progetto è stato fortemente sostenuto dalle dirigenti scolastiche Virginia Filippone e Licia Concetta Salerno, insieme ai docenti referenti: • per l’Educandato “Maria Adelaide”: Elisa Morreale, Maria Anna Billante, Sergio Ragusa • per l’IC “F. M. L. Salerno” di Niscemi: Loredana Incarbone, Marcella Maria Ausilia Giarrizzo Determinante il contributo del Lions Clubs International Distretto 108Yb Sicilia e dei Clubs della Prima Circoscrizione, coordinati dalla prof.ssa Antonina Saverino, che hanno finanziato il trasporto degli studenti con una raccolta fondi di 1400 euro, nell’ambito di un service dedicato alla comunità di Niscemi.





Un ringraziamento va al personale dell’Educandato, ai docenti accompagnatori, al Coordinatore della Scuola secondaria di I grado Fabio Morello, alla Collaboratrice del Personale Educativo Maria Faraone e alla docente Claudia Calzolari, autrice del logo dell’iniziativa.

La funzione strumentale sito web e comunicazione istituzionale Prof. Fabio Morello

Luogo: Educandato Statale Maria Adelaide, Corso Calatafimi , 86, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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