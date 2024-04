E’ il primo enologo Master of Wine italiano: è Pietro Russo. Sarà lui a condurre una delle quattro masterclass di “Contrade dell’Etna 2024”. La più importante kermesse di vini sull’Etna, giunta alla XV edizione, si terrà dall’11 al 13 Maggio a Rovittello, Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Ad ospitare l’evento organizzato dalla società Crew, sarà ancora il Picciolo Etna Golf Resort.

“Contrade dell’Etna – dice Russo- ha il merito di aver instillato nei produttori etnei tanta fiducia ed una forte consapevolezza delle potenzialità di questo territorio. Per me sarà un onore ed un privilegio poter partecipare attivamente alla prossima edizione e contribuire al racconto ed alla conoscenza dei vini di questa denominazione estremamente affascinante”. Pietro Russo, classe 1985, nato a Marsala (Trapani), è cresciuto immerso nel mondo del vino, al fianco del nonno viticoltore e del padre ispettore agroalimentare. E’ il primo enologo d’Italia ad aver conquistato il prestigioso titolo conferito dall’Institute of Masters of Wine, la più autorevole e antica organizzazione del vino al mondo fondata a Londra nel 1953, il terzo professionista italiano dopo Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi. Un risultato raggiunto con determinazione, dopo un percorso di studi impegnativo, ma ricco di soddisfazioni.

Altre due le conduzioni che arricchiranno di prestigio e professionalità le masterclass di questa XV edizione di “Contrade dell’Etna”, quella di Cristina Mercuri, wine educator e presenter, ceo e founder di Mercuri Wine Club, società di consulenza e accademia del vino, che collabora con importanti etichette italiane, e quella di Federico Latteri, giornalista di Cronache di Gusto, wine writer ed esperto di vini. “Ringraziamo Enoiltech – sottolineano gli organizzatori Massimo Nicotra e Raffaella Schirò, della società Crew, insieme a Sergio Cimmino – storico partner di Contrade dell’Etna, per il suo enorme supporto e per aver permesso che una presenza così prestigiosa come quella di Pietro Russo sia parte di questa edizione. Ricordiamo – aggiungono- che manca poco più di un mese e le iscrizioni per le cantine sono aperte. Siamo pronti ad accogliere tutte le aziende che vorranno essere presenti”.

L’elenco aggiornato delle cantine già iscritte:



• AITALA

• ALBERELLI DI GIODO

• AL-CANTARA

• ALESSANDRO SERUGHETTI

• ALTA MORA CUSUMANO

• ANIMA ETNEA

• ANTICHI VINAI 1877

• AZIENDA AGRICOLA ANTONIO DI MAURO

• AZIENDA AGRICOLA NICOLA GUMINA

• AZIENDA AGRICOLA SOFIA

• AZIENDA DI RACHELE

• BAGLIO DI PIANETTO

• BENANTI

• BLINDSPOT VINEYARD

• CAMPORE’

• CANTINA RUSSO FRANCESCO NEROVULCANO

• CANTINA TERRE DI MONTALTO BIANCAVILLA

• COTTANERA

• CUORE DI MARCHESA

• DBE DE BARTOLI – ETNA

• DESTRO

• DISTILLERIA GIOVI SRL

• DONNAFUGATA

• DUCA DI SALAPARUTA

• EMILIANO FALSINI

• ETNA BARRUS CONTINO

• EUDES

• FEDERICO GRAZIANI

• FEUDO VAGLIASINDI

• FIRRIATO

• FRANK CORNELISSEN

• GENERAZIONE ALESSANDRO

• GIOVANNI ROSSO – DOTT. DAVIDE FRAGONESE

• GIROLAMO RUSSO

• GRACI

• I CUSTODI DELLE VIGNE DELL’ETNA

• IUPPA

• LA CONTEA

• LA GELSOMINA

• LICCIARDELLO

• MASSIMO LENTSCH

• MAUGERI

• MIRELLA BUSCEMI

• MONTELEONE

• NERI SOCIETA’AGRICOLA

• NUZZELLA

• PALMENTO CARRANCO

• PALMENTO COSTANZO

• PASSOPISCIARO

• PENNISI

• PLANETA

• RACITI AZIENDA AGRICOLA

• ROBERTO ABBATE

• SCIARA

• SCILIO

• SERAFICA TERRA DI OLIO E VINO

• SIVE NATURA

• TASCA D’ALMERITA

• TENUTA BASTONACA

• TENUTA DI FESSINA

• TENUTA FERRATA

• TENUTE BOSCO

• TENUTE DEI CICLOPI

• TENUTE FOTI RANDAZZESE

• TENUTE MOGANAZZI

• TENUTE NICOSIA

• TERRA COSTANTINO

• TERRE DARRIGO

• THERESA ECCHER

• TORNATORE

• TRAVAGLIANTI

• VERDERAME BOUTIQUE WINERY

• VINCENZO CAMUGLIA

• VIGNE DI CONFINE

• VINI CALI’

• VINI DI LUCA

• VINI LIZZIO

• WIEGNER

