Il Merkatu di Testa dell’Acqua (Noto) celebra il suo primo anniversario: domenica 29 marzo, dalle ore 10:00 alle 15:00, l’ormai consueto appuntamento promosso dall’associazione Meraki Testa dell’Acqua, tra cultura, artigianato e musica dal vivo.

Nato come spazio di incontro e condivisione, il Merkatu si è affermato nel tempo come appuntamento mensile capace di unire tradizione e comunità, offrendo un’esperienza che coinvolge produttori locali, artigiani, artisti e cittadini. Anche in questa occasione, il programma sarà ricco e variegato: prodotti alimentari di qualità e del territorio, artigianato selezionato, angolo seconda mano, spazio libri, lo spazio cultura “SottoILgelso” e musica dal vivo.





Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività partecipative, con laboratori di giocoleria, il gioco libero degli scacchi organizzato dalla A.S.D. Scacchistica “Vincenzo SCOLLO” e il “Merkatinu”, un progetto pensato per bambini e bambine che promuove partecipazione attiva e autogestione.

La giornata sarà accompagnata dalla colonna sonora di Radio Jolly e da un’offerta gastronomica curata da Bann Pane Libero, Stuzzicadenti e altri operatori.

Momento speciale del programma sarà la performance musicale di Corde Sciolte, in programma alle ore 14. Il progetto propone una ricerca sonora originale, una fusione iper minimalista che intreccia architetture barocche, jazz manouche e suggestioni mediterranee. Sul palco Andrea Resce e Nunzio Ferro, con la partecipazione dell’ospite speciale Carlo Butera, daranno vita a un live intenso e coinvolgente.





Segnaliamo che alle ore 11:00, sostenuto dal MAT Museo Antropologico, si terrà l’incontro “Grani antichi per la Dieta Mediterranea”. Ad aprire l’incontro sarà l’archeologa Anna Raudino, con un’introduzione storica sui grani antichi in Sicilia. Seguiranno gli interventi di Francesco Cancellieri, referente del progetto e della Settimana della Dieta Mediterranea, di Angela Foti, consulente per l’Ambiente della Regione Siciliana, della gastronoma e giornalista Anna Martano e del prof. Paolo Caruso, che approfondirà il tema della tutela e valorizzazione dei grani antichi come “retroinnovazione” necessaria. Concluderà Mario Lonero, del Museo etnografico “Nunzio Bruno” di Floridia.

A seguire, spazio alle testimonianze di realtà produttive locali: Stefania Tanasi del Molino Don Peppino e Piero Cosentino, agricoltore e vicepresidente del Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, racconteranno le loro esperienze nella promozione dei grani antichi.





Il Merkatu si conferma così un presidio culturale e sociale, un luogo in cui relazioni, saperi e creatività si incontrano nel cuore del borgo, rafforzando il senso di comunità.

L’appuntamento è fissato, come di consueto, per tutte le ultime domeniche del mese

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.