Il Merkatu di Testa dell’Acqua (Noto) diventa serale per l’estate e torna domenica 28 giugno: arte, artigianato e spettacoli nel cuore del borgo di Testa dell’Acqua ( Noto / SR).



Domenica 28 giugno , dalle ore 18:00 alle 23:00 , torna il Merkatu di Testa dell’Acqua , appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali, dell’artigianato e delle pratiche culturali condivise.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Meraki Testa dell’Acqua , si inserisce nel calendario estivo del borgo e si conferma come spazio di incontro e partecipazione aperto a residenti e visitatori, con una programmazione che intreccia cultura, socialità e creatività.





Esposizioni e attività

Durante la serata saranno presenti esposizioni di prodotti genuini del territorio, artigianato di qualità, un’angolo dedicato alla seconda mano, un’area libri e spazi dedicati ad arte e cultura.

Tra le novità dell’edizione, sarà inoltre possibile osservare due artigiani all’opera con il tornio , in un’attività dimostrativa dal vivo che permetterà al pubblico di assistere al processo creativo.





Il programma

A partire dalle ore 18:00 il borgo sarà animato da un ricco calendario di attività:

● ore 18:00 – Scacchiera gigante a cura di ASD V. Scollo

● ore 18:00 – Laboratorio di clown con Emmanuel G. Lavallée (Spazio Sottoilgelso) intrattenimento musicale a cura di Radio Jolly

● ore 20:00 – Spettacolo teatrale di e con Emmanuel G. Lavallée

● ore 21:00 – Performance musicale di Elena Russo (kora, live solo performance)

● ore 22:00 – Concerto del Sambalele Trio (Brasile)

Il Merkatu si conferma così un evento multidisciplinare che unisce linguaggi artistici differenti e rafforza il legame tra comunità, territorio e creatività condivisa.

L’appuntamento si rinnova con cadenza regolare, ogni ultima domenica del mese , consolidando Testa dell’Acqua come punto di riferimento culturale e sociale del territorio netino.

Ingresso libero.

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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