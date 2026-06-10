Gela supera i propri confini cittadini e porta la sua millenaria storia nel cuore del capoluogo ibleo. Oggi, mercoledì 12 giugno, alle ore 17:00, il Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà la presentazione del libro “Gela: Costruiamo il Mito – Gela Akragas e Siracusa, l’origine della civiltà occidentale”. L’evento si inserisce all’interno dello Spazio Extra Volume – Libri in Festa, parte del prestigioso festival letterario nazionale “A Tutto Volume”.

L’incontro, che sarà moderato da Karim Del Campo, vedrà come relatori Eugenio Catania e Davide Ferrara. Al centro del dibattito ci sarà un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, fino a 2700 anni fa, per esplorare l’impatto delle civiltà egee sbarcate sulle coste siciliane, portatrici di culti, idee e forme che ancora oggi permeano la cultura locale.





I relatori approfondiranno il significato di simboli ancestrali che costituiscono la vera e propria carta d’identità mediterranea del territorio: dalla pintadera, antico timbro sacro della fertilità, alla triscele, le tre gambe che ruotano a simboleggiare il sole e il destino, fino alla figura del toro androprosopo, l’antica divinità fluviale dal volto umano e dalla forza animale. Elementi che, come sottolineano gli organizzatori, non rappresentano mera “archeologia”, ma radici vive e fondanti.

L’appuntamento ragusano, tuttavia, non sarà dedicato esclusivamente alla storiografia. L’evento rappresenterà infatti una vetrina cruciale per illustrare le iniziative di sviluppo e rigenerazione territoriale promosse dall’associazione Gela Brainstorming APS. Tra i progetti di punta che verranno presentati al pubblico ibleo spiccano:





Il rafforzamento dell’asse Gela-Ragusa: Un’apertura strategica verso il territorio limitrofo, sancita dalla collaborazione con Fly Comiso. L’obiettivo è dimostrare che la cultura non ha confini e che Gela è pronta a tornare a dialogare attivamente con tutta la fascia della Sicilia sud-orientale.

Il Museo d’Arte a Cielo Aperto: Un’ambiziosa iniziativa di rigenerazione urbana volta a trasformare Gela in una galleria d’arte diffusa, dove le opere raccontano l’identità della città sia a chi la vive quotidianamente sia a chi la visita.





“Riscoprire da dove veniamo è il primo passo per capire dove possiamo andare”, spiegano i promotori. L’evento ad “A Tutto Volume” si profila dunque come un’occasione preziosa per raccontare Gela fuori dalle sue mura storiche, condividendo un ambizioso percorso di rinascita civica e culturale con una nuova e più ampia comunità di lettori.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Dettagli dell’evento:

Data: Mercoledì 12 giugno 2026

Orario: 17:00

Luogo: Centro Commerciale Culturale di Ragusa, Spazio Extra Volume – VIA GIACOMO MATTEOTTI 61 – Ragusa

Luogo: CENTRO COMMERCIALE CULTURALE RAGUSA, VIA GIACOMO MATTEOTTI , 61, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

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