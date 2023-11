Si terrà oggi alle 18, nei locali dell’Urban Center, la pre-apertura della

mostra “Non come ma quello. La sorpresa della gratuità” promossa dall’associazione Famiglie per

l’Accoglienza. L’esposizione sarà aperta alle viste da domani fino a domenica, dalla ore 9 alle 12 e dalla 17

alle 20. Sarà possibile richiedere anche delle visite guidate.

L’inaugurazione di oggi, così come la mostra, punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi

dell’affido e di avvicinare le famiglie al mondo dell’accoglienza in generale e della cura di anziani e disabili.

Interverranno: Marcello Pisani, referente regionale di Famiglie per l’Accoglienza; Barbara Ruvioli,

assessore comunale alla Politiche sociali; Patrizia Tringali,responsabile Area minori del Comune; e Simona

Guarino, psicologa e psicoterapeuta dell’Asp 8. Ci saranno anche le testimonianze del genitore adottivo e

affidatario Angelo Gallia e dall’artista e arteterapeuta Giuseppe Piccione.

La mostra coincide con il quarantennale dell’associazione Famiglie per l’Accoglienza. Quattordici artisti,

fra cui lo scrittore finalista al Premio Strega 2022 Daniele Mencarelli e l’attore Giovanni Scifoni, hanno

espresso nella loro forma d’arte l’esperienza diretta vissuta con questo mondo. Il visitatore si troverà a fare

un percorso di conoscenza attraverso le testimonianze di famiglie dell’affido e dell’adozione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Siracusa, è in continuità con il concerto di Marcelo Cesena dal titolo

“La bellezza dell’accoglienza”, tenuto il 7 novembre, e si avvale della collaborazione dell’assessorato alle

Politiche sociali, di Siracusa Città Educativa e del Centro di solidarietà di Siracusa.

