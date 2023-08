Uno degli eventi più attesi del Festival di quest’anno è sicuramente il piano recital che vede protagonista il pianista giapponese Hayato Sumimo, in scena il 20 agosto alle ore 21.15 al Chiostro di Palazzo Chiaramonte Steri. Artista di livello internazionale, Sumino è anche uno You Tuber con il nome di “Cateen”, con ben oltre 1 milione e duecentomila iscritti e 100 milioni di visualizzazioni nel 2022. Il suo stile unico, la fusione di tecniche classiche, arrangiamenti e capacità di improvvisazione, sono stati la chiave del suo successo. Il suo programma prevede musiche di sua composizione e brani di J.P. Rameau, J.S. Bach, N. Kapustin e M. Ravel.

Nato nel 1995, Hayato Sumino ha vinto il Gran Premio della Classe Speciale del Concorso Pianistico PTNA mentre era uno studente laureato presso l’Università di Tokyo nel 2018. Questo è stato l’inizio della sua carriera musicale a tutti gli effetti. Nel 2021 è stato semifinalista al XVIII International Chopin Piano Competition. Nel 2019 ha vinto il terzo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Lione e nel 2017 ha vinto la medaglia d’oro al Concorso Internazionale Chopin in Asia e molti altri premi. Si è esibito con: Hamburger Symphoniker, Dohnányi Orchestra Budafok, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra, Kansai Philharmonic Orchestra, Gunma Symphony Orchestra e FILARMONICA BRASOV. Ha studiato con Jean-Marc Luisada, Katsuko Kaneko e Tomoaki Yoshida. Si è laureato presso la Graduate School of Information Science and Technology dell’Università di Tokyo nel marzo 2020 e ha ricevuto il President’s Award dell’Università di Tokyo. Da settembre 2018 è impegnato nella ricerca sull’elaborazione dell’informazione musicale presso l’Istituto di Ricerca e Coordinamento in Acustica/Musica (IRCAM). Attualmente, oltre ad esibirsi in concerti in Giappone e all’estero, scrive, arrangia ed esegue la propria musica sotto il nome di “Cateen” su YouTube, con oltre 1.000.000 di iscritti e 100 milioni di visualizzazioni (a giugno 2022). Il suo stile unico, una fusione di tecniche classiche, arrangiamenti e capacità di improvvisazione, è stato ben accolto da molti fan. Si è esibito con orchestre ad Amburgo e Budapest, e ha tenuto recital a Parigi, Vienna, Polonia e altre città con grande successo. Nel dicembre 2019 ha tenuto il suo primo tour di recital da solista in cinque città del Giappone. L’anno successivo, ha fatto il suo debutto alla Suntory Hall, i cui biglietti sono andati esauriti il ​​giorno dell’uscita. Nel giugno 2021 ha debuttato al Blue Note Tokyo. Nel 2022, il suo tour nazionale in 9 città si è tenuto con la sua esibizione finale al Tokyo International Forum Hall A. Nel dicembre 2020, ha pubblicato il suo primo album “HAYATOSM” (eplus music), che ha vinto l’8° posto nella classifica giornaliera di Oricon. Ha suonato il piano e arrangiato tutte le canzoni dell’album “Sumi Shimamoto (voce del personaggio di Nausicaa) canta Ghibli Renewal Piano Version” (Warner). Dal 2021 è ambasciatore di strumenti musicali elettronici CASIO e artista Steinway.Pur costruendo una solida posizione nella musica classica, sta attirando l’attenzione come un tipo di pianista veramente nuovo che si concentra attentamente su tutta la musica che va oltre i generi.

Luogo: Palazzo Chiaramonte – Steri Chiostro

