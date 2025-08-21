Roma, culla della cultura italiana e capitale della storia, diventa oggi anche centro di nuove connessioni e visioni imprenditoriali. A quasi un anno dal lancio, la piattaforma MGF News — disponibile su www.managerdelfuturo.com — celebra il suo primo compleanno fatto di racconti e storie di giovani talenti emergenti e realtà imprenditoriali italiane.

MGF News nasce con l’obiettivo di costruire un ponte tra le nuove generazioni e il tessuto produttivo e culturale del nostro Paese, con un focus su Roma, fertile terreno per idee e iniziative. Il primo contenuto romano pubblicato riguarda un’attività del settore longevity della Capitale, segno di quanto la città stia diventando protagonista anche nell’innovazione legata al benessere.

Alla guida di questa iniziativa, il founder Mento di origini siciliane, insieme al suo collaboratore e sostenitore di riferimento proveniente dalla provincia alessandrina, nel nord Italia, sta dando forma a un progetto straordinario che coinvolgerà moltissimi giovani provenienti da ogni area del Paese.

“ Nella primavera 2026 sarà ufficialmente lanciata un’iniziativa che coniugherà innovazione digitale e sostenibilità, valorizzando il patrimonio culturale e produttivo italiano, con un’attenzione particolare al territorio siciliano. L’iniziativa coinvolgerà decine di studenti e giovani under 30 residenti nella Capitale, rafforzando il dialogo tra nuove idee, cultura e imprenditorialità e promuovendo connessioni concrete tra territori e talenti emergenti “





Attraverso la piattaforma e l’associazione MGF, chiunque può condividere la propria visione gratuitamente, contribuendo a una rete che cresce giorno dopo giorno grazie a valori etici solidi e appuntamenti come l’ MGF DAY.

