Vivi Sano e Nauto comunicano congiuntamente l’avvio di una nuova fase gestionale del Parco della Salute ‘Livia Morello’, che segna il passaggio di consegne nel segno della continuità, della responsabilità e della valorizzazione del percorso costruito negli anni.

Con il subentro di Nauto Srl nella concessione del Parco, lo spazio pubblico, che rimarrà accessibile gratuitamente, manterrà pienamente le finalità originarie di promozione della salute, del benessere e della salubrità ambientale, dell’attività fisica e dell’inclusione sociale, che ne hanno fatto un punto di riferimento per la cittadinanza grazie al lavoro di Vivi Sano che ha riqualificato e gestito per dieci anni il luogo.





Il Parco al Foro Italico di Palermo assume oggi una nuova denominazione operativa: Nauto Park– Parco della Salute ‘Livia Morello’, a sottolineare una gestione rinnovata ma profondamente coerente con la sua identità storica.

Continuità e collaborazione con Vivi Sano

Elemento centrale di questa nuova fase è la continuità del rapporto con Vivi Sano, associazione che ha riqualificato e gestisce altri beni comuni a Palermo. L’associazione, presieduta da Daniele Giliberti, resterà un partner scientifico e di indirizzo per la nuova gestione, contribuendo con competenze e visione sui temi della salute, della prevenzione e del benessere psicofisico.

Sono inoltre state attivate le procedure necessarie a garantire il passaggio e la continuità operativa di tutte le attività sociali, educative e di promozione del benessere che negli anni hanno operato nel Parco insieme a Vivi Sano, tra tutte Livia Ets, affinché il patrimonio di relazioni, esperienze e buone pratiche costruito non venga disperso, ma rafforzato.





Un sistema integrato tra Nauto Park e Nauto

La nuova gestione si inserisce in un contesto territoriale già vivo e consolidato, grazie alla vicinanza del Nauto, spazio culturale e di intrattenimento attivo da oltre quattordici anni sul waterfront cittadino.

Nauto Park e Nauto opereranno in stretta sinergia, facendo sistema in modo virtuoso:

• il parco resterà uno spazio pubblico, gratuito e inclusivo;

• la prossimità con il Nauto consentirà la implementazione dei servizi, presidio e vivibilità dell’area;

• l’integrazione tra attività sportive, ludiche, sociali e culturali contribuirà ad aumentare la qualità complessiva dell’esperienza per famiglie, giovani e cittadini.





Tale relazione non altera la funzione pubblica del Parco, ma ne rafforza la sostenibilità, la sicurezza e la capacità di essere vissuto quotidianamente.

Un modello che resta pubblico, gratuito e inclusivo

Il modello di gestione del Parco resta invariato nei suoi principi fondamentali:

• ciò che è sempre stato gratuito continuerà ad esserlo;

• il Parco resterà aperto, accessibile e fruibile da tutti;

• le attività sociali, sportive ed educative continueranno ad avere un ruolo centrale.

Accanto a questi principi, la nuova gestione introdurrà progressivamente strumenti utili a garantire una migliore sostenibilità organizzativa, necessaria per la cura e la manutenzione degli spazi nel tempo.





Migliorie progressive e investimenti futuri

È stato avviato un piano di interventi progressivi di restyling, che prevede investimenti futuri orientati al miglioramento complessivo del Parco, da realizzarsi nel tempo e in modo compatibile con la funzione pubblica dell’area.

Tali interventi saranno attuati progressivamente, compatibilmente con le risorse disponibili e con le necessità di tutela del Parco.

Per consentire lavori di manutenzione, riparazione o nuove installazioni, il Parco potrà prevedere brevi e temporanei periodi di chiusura solo parziale e non totale, sempre programmati e comunicati con trasparenza all’utenza.





Uno spazio pubblico che guarda al futuro

Nauto Park – Parco della Salute “Livia Morello” si propone come un modello di welfare urbano contemporaneo, ispirato a buone pratiche europee, capace di coniugare valore sociale, apertura alla comunità e sostenibilità gestionale, nel rispetto della storia del Parco e del lavoro svolto negli anni da Vivi Sano.

Nauto Srl e Vivi Sano confermano infine la volontà di proseguire un percorso condiviso, basato sul dialogo con cittadini, associazioni e istituzioni, affinché il Parco continui ad essere un bene comune vivo, curato e inclusivo.

Luogo: Nauto Park, via Foro Italico Umberto I, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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