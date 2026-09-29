Si è svolto a Polizzi Generosa il 4° Raduno Equestre dei Cavalieri di Taverna, una giornata a cavallo tra boschi, sentieri e paesaggi del Madonie Unesco Global Geopark.

L’evento è stato realizzato con il sostegno di realtà locali e di sponsor istituzionali e privati, in collaborazione con gli organismi competenti, tra cui la FITETREC-ANTE.

Il raduno ha preso il via in contrada Sanguisughe, nel territorio di Polizzi Generosa, dove si sono ritrovati cavalieri e amazzoni. Prima della partenza sono state effettuate le verifiche sanitarie previste. Completati gli adempimenti, cavalieri e amazzoni hanno imboccato il percorso predisposto lungo la viabilità rurale e i sentieri boschivi, attraversando alcuni degli scorci più caratteristici del territorio. Il tragitto ha seguito strade e antichi passaggi che ancora oggi raccontano la storia agricola e montana delle Madonie, offrendo ai partecipanti un modo diretto per conoscere il geopark madonita.





Il rientro in contrada Sanguisughe ha segnato la conclusione dell’escursione. La giornata è proseguita nell’area attrezzata con il pranzo conviviale, occasione per ritrovarsi insieme dopo il percorso e condividere le esperienze della giornata.

L’associazione Cavalieri di Taverna è nata nel settembre 2024 per iniziativa di cavalieri e amazzoni provenienti da diversi comuni madoniti, tra cui Polizzi Generosa, Alimena, Bompietro e Petralia Soprana. L’attività del sodalizio è legata soprattutto all’equitazione all’aperto e alla frequentazione della viabilità rurale, con l’obiettivo di recuperare la conoscenza di antichi itinerari e delle tradizioni legate alla vita nelle Madonie.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, presente alla manifestazione:





“È sempre bello vedere il Parco delle Madonie vissuto e valorizzato attraverso iniziative che uniscono la passione per l’equitazione alla conoscenza del territorio. Desidero ringraziare l’associazione Cavalieri di Taverna, il presidente Riccardo Sabatino, cavalieri e amazzoni e tutti i soci per l’impegno e la serietà con cui hanno organizzato questa manifestazione.

È una realtà giovane che, in poco tempo, ha saputo farsi conoscere per la qualità delle iniziative e per la capacità di coinvolgere appassionati provenienti da diversi comuni madoniti. Il loro lavoro contribuisce a far vivere il territorio in modo diretto, attraverso attività che rispettano l’ambiente e valorizzano i percorsi rurali e naturalistici.

A tutti loro va il mio apprezzamento per la passione e la dedizione con cui portano avanti queste iniziative, offrendo un contributo concreto alla conoscenza e alla valorizzazione del Madonie Unesco Global Geopark.”





Il 4° Raduno Equestre dei Cavalieri di Taverna si è concluso quindi a contrada Sanguisughe, dopo una giornata trascorsa lungo i percorsi rurali di Polizzi Generosa. Per i partecipanti, il rientro e il momento conviviale hanno completato un’iniziativa che ha avuto nel rapporto diretto con il territorio il suo elemento centrale.

Luogo: Palazzo Pucci Martinez, Corso Paolo Agliata, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

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