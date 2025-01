La deputata regionale e il consigliere comunale di AciCastello annunciano iniziative per inserire il borgo marinaro di verghiana memoria nel Parco letterario istituito con la legge di stabilità.

“Apprezzo molto l’iniziativa di qualche collega parlamentare inserita nell’ultima manovra finanziaria, ovvero un emendamento con il quale vengono destinati ai comuni etnei di Vizzini, Licodia Eubea e Mineo dei fondi per la realizzazione di un parco letterario dedicato al Verismo. Il consigliere comunale Bonaccorso ed io siamo stati contattati da tanti cittadini di Acitrezza i quali ci hanno chiesto di sottoporre all’attenzione del Parlamento l’importanza di inserire nel Parco anche il borgo marinaro da cui proprio il padre del Verismo, Giovanni Verga, trasse ispirazione per il celebre romanzo I Malavoglia. Ed è per questo che ho preso l’impegno di presentare nella prossima finestra legislativa una norma per includere Acitrezza”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

Prosegue il consigliere Antonio Bonaccorso: “Non si può pensare di creare un Parco letterario del Verismo senza la nostra Acitrezza. Il nostro borgo marinaro è il luogo in cui Giovanni Verga decise di ambientare I Malavoglia, considerato da tutti il caposaldo del Verismo. Il legame tra AciTrezza e il Verismo è innegabile, sarebbe un paradosso ignorare questi luoghi che non solo hanno ispirato Verga ma portano ancora oggi le tracce della famiglia Malavoglia. Ringrazio la deputata Jose Marano per aver preso l’impegno nei confronti della nostra comunità e per la sensibilità al tema”.





