Disponibile online su tutti gli store digitali “The Steps of Caltagirone”, il nuovo singolo del pianista e compositore britannico Charles Goodger, noto anche per essere esperto linguista e fondatore del metodo FunSongs per l’apprendimento della lingua inglese attraverso le canzoni animate.

Dopo “Genoa Genova” e “Some Time in Verona”, il viaggio sonoro di Charles Goodger fa ora tappa in Sicilia nella cittadina di Caltagirone, centro principale del comprensorio Calatino. Anche questo singolo, come i precedenti, rappresenta un preludio alla pubblicazione del nuovo album di inediti dal titolo “The Music of Travel” in uscita a giugno per l’etichetta Prima Classic fondata dalla soprano lettone di fama internazionale Marina Rebeka.

“In un viaggio in Sicilia nel 2022, mia moglie Maria Teresa ed io abbiamo visitato l’antica cittadina collinare di Caltagirone, famosa per la sua colorata scalinata, lunga 130 metri, che porta fino ad alla Chiesa. Nel B&B in cui alloggiavamo c’era un pianoforte verticale ed è da lì che è nata l’idea per questo pezzo. Ho provato a riprodurre la sensazione di salire i ripidi gradini con accordi ascendenti e chiavi diverse”. (Charles Goodger)

Bio

Charles Goodger, nasce a Londra ma vive fisso in Italia dal 2015. Ha intrapreso il suo viaggio musicale studiando pianoforte classico nell’infanzia per poi diventare un chitarrista autodidatta. Nel corso della sua carriera, si è esibito in vari paesi come Spagna, Marocco, Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Ha collaborato con diversi artisti (la band milanese Acid Fly, il trio jazz Charlie Swain Trio e il noto cantante Al Bano Carrisi, il quale ha interpretato il brano “Terra d’Ambra e di Emozioni, Land of Amber” dedicata alla Lettonia, con musica e parole originali di Goodger e parole italiane di Zeppieri). Nel 2000, Goodger fonda FunSongs, introducendo un metodo basato sulle sue composizioni per l’apprendimento nei bambini della lingua inglese. Il suo lavoro con FunSongs lo ha portato a tenere seminari e master class in vari paesi inclusi Cina, India, Turchia, Israele, Germania, Francia, Lituania, Spagna, Lettonia, Russia ed Estonia. La carriera di Goodger è nota anche grazie alla sua nomina a professore presso l’Università di Bologna nella facoltà di Scienze dell’Educazione. Il suo contributo all’apprendimento delle lingue attraverso la musica è stato riconosciuto nel 2011, ricevendo il prestigioso premio ELTons dal British Council e Cambridge English. Inoltre, Charles Goodger ha anche lavorato nel cinema: è stato nominato come miglior attore dal Mumbai Film Fest. È apparso nella serie ‘Summertime’ di Netflix e attualmente interpreta un ruolo nel nuovo film ‘The Italian Birthday’ diretto dal regista Dino Di Moia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.