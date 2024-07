Si chiama “Il Piccolo Principe… in Arte Totò”, e ha il fascino di un’evocazione, il prossimo spettacolo in programma al Salotto Culturale Insonnia, a Tre Fontane, dedicato al Principe della risata, Totò, scritto e diretto da Antonio Grosso e interpretato da Antonio Grosso e Antonello Pascale, il 24 luglio alle ore 21.30.

Attraverso la poetica traduzione registica, tra fama e solitudine, in un altalenare dei ricordi durante l’ultimo viaggio in nave da Palermo a Napoli, prende un’armoniosa forma circolare questo appassionato spettacolo, dove una sensibile perspicacia guida Antonio Grosso a non cadere nella tentazione di imitare l’inimitabile talento di Totò, ma a restituirne l’essenza più intima della sua anima.

Si tratta del terzo spettacolo in cartellone, con la Direzione Artistica di Piero Indelicato.

Per informazioni e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.





