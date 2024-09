Sabato 21 settembre alle ore 18, nella sala ‘Famà’ del Museo Archeologico Lilibeo verrà presentato il libro dal titolo “Gli dei alle sei” di Giovanni Nucci, poeta e scrittore romano, autore di narrativa per ragazzi e adulti, che da vent’anni riscrive i miti greci e romani. Nel libro “Gli dei alle sei” l’autore racconta la guerra di Troia dal punto di vista delle divinità, e propone una rilettura dell’Iliade non solo come grande romanzo corale, ma anche come modo per interpretare la nostra attualità attraverso la forza dell’epica.

Introdurranno l’incontro la direttrice del Parco, architetto Anna Occhipinti, e la presidente dell’Associazione Amici del parco, professoressa Violetta Isaia. Dialogheranno con l’autore Luisa Lo Duca, bibliotecaria, e Giusy Patti, docente del Liceo Giovanni XXIII.

Giovanni Nucci ha esordito nel 1999 con una serie di racconti per bambini e ha riscritto i miti greci e romani per la collana «Le Banane Oro» pubblicata da Mondadori.

È stato a lungo editor per le Edizioni E/O in cui ha diretto la collana per ragazzi «il Baleno». Ha poi lavorato come consulente per Mondadori Ragazzi, Adelphi, Laterza. È direttore editoriale della casa editrice Italosvevo di Trieste e consulente editoriale per l’editore Gaffi.

Cura per conto della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna la programmazione del “Caffè degli autori”. A lungo ha scritto nelle pagine del lunedì del quotidiano «L’Unità» dedicate all’editoria per bambini e ragazzi. Ha scritto anche su «La Stampa» di Torino e sul Domenicale del «Sole 24 ore».

“Siamo felici di ospitare Giovanni Nucci, esponente autorevole del mondo culturale che ci coinvolgerà con l’esposizione del suo lavoro. Un nuovo incontro che il Parco accoglie con l’intento di contribuire all’offerta culturale della città”, dice la Direttrice, Anna Occhipinti.

L’ingresso all’incontro è gratuito.





