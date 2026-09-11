Nella giornata di venerdì 4 settembre 2026, il Presidente Nazionale di AMZItalia, Gaspare Camarda, si è recato nella cittadina di Motta Sant’Anastasia, dove ha incontrato la Delegata territoriale Giuseppina Rita Nolfo, accompagnato dal Vice Delegato di Messina, Fabrizio Venuto.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Nazionale, insieme ai rappresentanti territoriali, ha effettuato un sopralluogo in alcune aree del territorio interessate da episodi di avvelenamento di gatti, con l’obiettivo di monitorare direttamente la situazione e raccogliere elementi utili per una successiva interlocuzione con le autorità competenti.





Durante il sopralluogo sono state inoltre rilevate ulteriori situazioni relative alla detenzione di animali in condizioni che meritano particolare attenzione, tra cui cani rinchiusi all’interno di un casolare e la presenza di altri animali in condizioni da verificare. Le circostanze riscontrate saranno oggetto di opportune segnalazioni agli organi competenti, affinché possano essere effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Al termine del sopralluogo, il Presidente Nazionale Gaspare Camarda ha incontrato alcuni cittadini di Motta Sant’Anastasia, che hanno rappresentato le principali criticità presenti sul territorio, manifestando preoccupazione per alcune situazioni di degrado e per le problematiche legate alla tutela e al benessere degli animali.





Nel corso dell’incontro è stata inoltre posta particolare attenzione alla presenza di diverse colonie feline sul territorio comunale, molte delle quali non ancora registrate, ad eccezione di quella presente in Via XX Settembre. A tale riguardo, AMZItalia intende sottoporre all’attenzione del Sindaco la necessità di predisporre un’adeguata segnaletica che consenta di segnalare chiaramente la presenza delle colonie feline, sensibilizzando cittadini e automobilisti e contribuendo a garantire una maggiore tutela e sicurezza degli animali presenti nelle aree interessate.





L’Associazione chiederà inoltre di promuovere interventi di sterilizzazione dei gatti presenti sul territorio, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, limitare ulteriori nascite e contribuire alla tutela della salute e del benessere degli animali. La Delegata territoriale di AMZItalia si farà carico di accompagnare e trasportare i gatti presso l’ASP territorialmente competente, al fine di consentire le necessarie procedure di sterilizzazione e microchippatura, in collaborazione con gli organi preposti.

L’Associazione chiederà inoltre all’Amministrazione comunale di adottare specifici interventi volti a garantire il decoro, la pulizia e le adeguate condizioni igienico-sanitarie nelle aree interessate dalle colonie feline. Una corretta gestione degli spazi contribuirà non solo alla tutela e al benessere degli animali, ma anche a favorire una migliore e più serena convivenza tra le colonie feline e la comunità locale.



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