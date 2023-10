Una tre giorni per confrontarsi sul tema dell’ecocostruzione con gli esperti del settore. Dal 17 al 19 ottobre presso la sede dell’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (Iemest), in via Michele Miraglia 20 a Palermo, si terrà il Salone Cubâti dell’Ecocostruzione organizzato nell’ambito del progetto Cubâti – Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Entreprise pour la Durabilité finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. Obiettivo del Salone è offrire ad aziende siciliane e tunisine, attive nel settore dell’edilizia, l’opportunità di presentare le soluzioni tecnologiche ecosostenibili da loro sviluppate e costituire un’occasione di incontro a livello transfrontaliero con il mondo della professione e della ricerca. Saranno presenti PalermoArchitettura (UNIPA-DARCH) in qualità di capofila del progetto, il Consorzio Ecodomus per l’edilizia sostenibile, il risparmio energetico e le tecnologie alimentate da fonti rinnovabili (ECD), il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani (CUTP), l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST), l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU), Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVCPP) e il Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET).

I partner associati sono il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana – Servizio Arte e Architettura Contemporanea, l’Assessorato Energia Regione Sicilia, l’Assessorato alle Attività Produttive Regione Sicilia l’Associazione Nazionale Costruttori Edili sede di Palermo (ANCE Sicilia), il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), l’Invest Consulting North Africa Tunis e l’Ordine degli Architetti della Tunisia (OAT).

Il primo giorno il salone ospiterà la conferenza di apertura e gli speech corner, il secondo ed il terzo giorno saranno organizzati seminari, speech, workshop e incontri B2B. Al Salone saranno dedicati due padiglioni dell’Istituto Iemest: un padiglione ospiterà gli eventi seminariali e gli incontri B2B mentre l’altro è destinato all’area espositiva in cui saranno presenti 21 aziende italiane e tunisine.

L’ingresso a tutti gli eventi e al Salone è gratuito e sono previsti CFP per i professionisti Architetti.



Per fissare un incontro B2B con le aziende e per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail: segreteria@iemest.eu tel 347 3880702

Luogo: Iemest, viale Michelangelo , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/10/2023

Data Fine: 19/10/2023

Ora: 09:00

Artista: architetti

Prezzo: 0.00

