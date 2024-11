PALERMO, 25 novembre 2024 – Fino al 30 marzo 2025 la Fondazione Sant’Elia di Palermo ospita “Pinakothek’a. Da Cagnaccio a Guttuso, da Christo e Jeanne-Claude ad Arienti”, la grande mostra che, negli spazi di Palazzo Sant’Elia, espone per la prima volta parte della ricca e documentata collezione Elenk’Art della famiglia Galvagno.

Oltre duecento opere e centocinquantatrè artisti selezionati dai curatori, gli storici dell’arte Sergio Troisi e Alessandro Pinto, attingendo a un corpus di più di quattrocento pezzi. Un’indagine che, dopo mesi di studio e confronti, ricostruisce attraverso nuclei narrativi la produzione di tutto il Novecento e include esponenti italiani e stranieri anche del panorama contemporaneo: dagli anni Venti del Novecento e fino allo scenario attuale, seguendo un percorso temporale che si sofferma su contesti storici, sezioni tematiche e monografie, come quella dedicata a Renato Guttuso, presente con una decina di opere.

Qui si è svolta sabato scorso la presentazione ai giornalisti con gli interventi del Sovrintendente della Fondazione Sant’Elia, Antonio Ticali, di Angela Fundarò (Vicepresidente FSE), dei curatori Sergio Troisi e Alessandro Pinto e di Francesco Galvagno (Amministratore unico Elenka spa). Centinaia di visitatori per l’inaugurazione, sabato sera, e pubblico entusiasta – in particolare gli addetti ai lavori come storici dell’arte, docenti e giornalisti specializzati – per la straordinaria antologia di autori e opere riuniti a Palazzo Sant’Elia fino alla primavera. Fra i presenti anche Roberto Lagalla, Sindaco metropolitano della Città di Palermo e Presidente FSE, trattenutosi a lungo nelle sale della mostra apprezzando l’imponente collezione che la famiglia Galvagno ha voluto aprire al pubblico e alle migliaia di turisti di passaggio dalle prossime vacanze di Natale e fino alla primavera.

Visite dal martedì alla domenica, orario 9-20 (ultimo ingresso ore 19). Biglietti: intero 6 euro; ridotto 4 euro; bambini fino ai 6 anni ingresso gratuito.





Luogo: Palermo Palazzo Sant’Elia, Via Maqueda, 81, PALERMO, PALERMO, SICILIA

