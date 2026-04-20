La panchina rossa inaugurata dal Rotary Club Palermo Ovest nel novembre 2025, in Piazza Don Bosco, simbolo silenzioso ma potente di memoria e impegno, è stata recentemente danneggiata da un gesto vandalico. Un atto che avrebbe potuto spegnere il suo significato, ma che invece ha acceso una risposta ancora più forte.

Con determinazione e autentico spirito di servizio, le socie Maria Teresa, Cristina e Chiara hanno restituito colore e dignità a quel simbolo, ridipingendo la panchina e rinnovandone il messaggio. Un gesto semplice, ma carico di valore, capace di trasformare un atto di inciviltà in un’occasione di presenza e responsabilità condivisa.





Quella panchina non è solo un oggetto urbano: è un segno concreto di attenzione, un invito alla riflessione, un presidio di memoria che parla ogni giorno a chi si ferma, anche solo per un istante.

Il presidente Giuseppe Cascio lo ha ribadito con chiarezza: non sarà un gesto vandalico a spegnere ciò che essa rappresenta. L’impegno del Club continuerà, con costanza e semplicità, nel segno dei valori che lo guidano.

Perché ci sono simboli che, anche quando vengono feriti, sanno rinascere più forti, come parole scritte due volte sullo stesso futuro.

Luogo: Piazza don bosco , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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