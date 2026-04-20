Il ricordo, quando è autentico, non resta immobile: si trasforma in energia condivisa. È da questo spirito che nasce il I Memorial Patrizia Ardizzone, promosso dal Rotary Club Palermo Ovest, presieduto da Giuseppe Cascio, con il patrocinio del Comune di Palermo, a un anno dalla scomparsa di una figura profondamente amata.





Sabato 18 aprile, presso il Campo Sport Village G. Tedesco, il ricordo ha preso vita attraverso un torneo di calcio a 5 categoria “Primi Calci” (2018). Protagonisti i più piccoli, custodi spontanei di valori come lealtà, amicizia e rispetto. In campo Pol. Gonzaga, Cus Palermo, ASD Sporting Pallavicino e A.S. Ciccio Galeoto, in una giornata che ha messo al centro non il risultato, ma la condivisione.





Fondamentale la presenza del socio Francesco D’Alba, che ha contribuito con passione e impegno alla realizzazione dell’iniziativa, rendendo concreto un momento di sport e memoria. Tra sorrisi, applausi e gesti di fair play, il Memorial ha saputo trasformare il ricordo in qualcosa di vivo, capace di unire la comunità nel segno dell’eredità morale e umana lasciata da Patrizia.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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