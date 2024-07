Giornata di sorrisi e di mare, il 20 luglio scorso, trascorsa in compagnia dei ragazzi con la sindrome di Williams. Il Rotary Club Palermo Ovest, in collaborazione con la Lega navale sezione di Castellammare del Golfo, ha organizzato una splendida giornata in barca per ammirare le bellezze paesaggistiche della riserva naturale orientata dello Zingaro. Graditi ospiti sono stati il presidente del Rotary Club di Alcamo Claudia Ingrao e alcuni soci dello stesso club. Il Club Palermo Ovest presieduta da Giacomo Trupia si è ritrovato con i ragazzi affetti da questa rara sindrome, accolti da un mare azzurro, a condividere, in allegria, un momento che ha accomunato tutti oltre le personali diversità di ciascuno. “Un mare per tutti” segue il filo conduttore della condivisione della “diversabilità” come grande risorsa, che il nostro Club porta avanti, come progettualità, ormai da molti anni. Nell’ottica della continuità ciascun presidente di Palermo Ovest, così come ha fatto Giacomo Trupia, amplia ogni anno tale progetto arricchendolo sempre di significato.





Luogo: Castellammare del Golfo

