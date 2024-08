È in radio e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Il rumore del cuore” (Capogiro Record), il nuovo singolo di Debora Aprile.

L’estate 2024 segna una tappa importante per Debora, giovane talento emergente della musica italiana, con l’uscita in radio del suo nuovo singolo “Il rumore del cuore”. La canzone rappresenta un viaggio intimo e profondo nell’anima dell’artista, alla ricerca di pace e realizzazione.

Commenta l’artista a proposito del brano: “La canzone parla della mia anima che è in cerca di pace. È stata scritta davanti a un pianoforte; tra una parola e l’altra veniva fuori una nota e si parlava di esistenza e di quanto fosse difficile realizzare un sogno per una persona fragile come me. Proprio quando la mia mente era arrivata al capolinea e volevo riavere un po’ di speranza credendo ancora nel destino. Il ‘Rumore del cuore’ non è altro che la colonna sonora del mio vissuto e presente spinto da una grande forza di emergere soprattutto in campo artistico.”

Il videoclip di “Il rumore del cuore” diretto da Antonio Morbidelli vuole esprimere la forza interiore che è in noi per una nuova rinascita senza abbattersi quando pensiamo che tutto sia perduto. La vita offre sempre una nuova possibilità e dopo si ritorna ad essere più forti di prima.

Biografia



Debora Aprile, ventitreenne di Pachino in provincia di Siracusa, ha mostrato il suo talento artistico fin da giovane. Nel 2022, ha partecipato come uno dei personaggi principali del musical “Buon Natale Scrooge” con la compagnia L’Erba Tinta di Gela, interpretando lo Spirito del Natale Futuro. Durante lo stesso anno, ha preso parte a diverse jam session con musicisti siciliani professionisti, dimostrando la sua versatilità e passione per la musica.

Nel 2023, Debora ha incontrato il Maestro Peppe Mavilla, con il quale ha iniziato ad approfondire le tecniche del canto. Nella stessa estate, è entrata a far parte del cast artistico dello “Spettacolo delle Voci Tour 2023” come interprete e conduttrice, sotto la direzione artistica del Maestro Mavilla. Ha partecipato al Pozzallo Festival 2023 e, nello stesso periodo, ha iniziato a lavorare al suo progetto musicale, registrando il singolo “Il rumore del cuore”, scritto dal Maestro Mavilla e arrangiato dal Maestro Fabio Zacco.

Nel marzo del 2024, Debora è stata ospite del noto talent show siciliano “Real Talent” ad Acireale, in provincia di Catania. In seguito, ha ottenuto un contratto discografico con la prestigiosa etichetta nazionale Capogiro Records di Torino per la produzione del suo singolo.

