La radioterapia rappresenta uno dei pilastri della cura dei tumori solidi ed è da sempre una componente fondamentale dell’oncologia moderna, nonché la più antica tra le terapie oncologiche non chirurgiche. Grazie ai continui progressi, sta assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno dei percorsi terapeutici multidisciplinari. Le moderne modalità di somministrazione della dose radiante consentono infatti di trattare il tumore con estrema precisione, riducendo l’esposizione dei tessuti sani e migliorando la tollerabilità dei trattamenti. Parallelamente, l’integrazione con l’immunoterapia e con le terapie a bersaglio molecolare e, in ultimo, con i radiofarmaci sta aprendo nuove prospettive terapeutiche, favorendo una risposta più efficace contro la malattia e contribuendo a migliorare gli outcomes clinici e la qualità di vita dei pazienti. Le nuove modalità di erogazione della radioterapia, infine, stanno aprendo scenari ancora in larga parte da esplorare. La moderna radioterapia, dunque, non rappresenta più soltanto una terapia loco-regionale, ma una componente fondamentale delle strategie oncologiche integrate e personalizzate.





Per approfondire l’evoluzione di questo approccio terapeutico e confrontarsi sulle più recenti evidenze scientifiche nasce il convegno “Il ruolo innovativo della moderna radioterapia nei tumori solidi in ambito multidisciplinare: outcomes clinici, tollerabilità e nuove prospettive terapeutiche”, evento satellite di Cracking Cancer 2026, in programma lunedì 6 luglio 2026, dalle ore 9.15 alle 18.00, al Royal Palace Hotel di Messina, in via Tommaso Cannizzaro 3.

L’incontro riunirà oncologi, radio-oncologici, medici nucleari, chirurghi, radiologi e altri specialisti impegnati nella presa in carico del paziente oncologico, offrendo un aggiornamento multidisciplinare sulle più recenti innovazioni della radioterapia e sulle nuove strategie terapeutiche integrate. Al centro del confronto anche la tollerabilità dei trattamenti combinati con le terapie sistemiche e la personalizzazione dei percorsi di cura nei diversi tumori solidi, aspetti oggi determinanti per garantire terapie sempre più efficaci, appropriate e orientate ai bisogni del paziente.





Tra i relatori, accanto a numerosi esperti provenienti anche da centri di riferimento nazionali e internazionali, interverranno il Prof. Stefano Pergolizzi, Presidente dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO), e il Prof. Massimo Di Maio, Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), a testimonianza del valore scientifico e del forte carattere multidisciplinare dell’iniziativa.

Responsabili scientifici dell’evento sono il prof. Vincenzo Adamo, professore ordinario f.r. di Oncologia Medica e consulente del Clinical Trial Center di Oncologia dell’A.O. Papardo di Messina, e il prof. Stefano Pergolizzi, professore ordinario di Radioterapia dell’Università degli Studi di Messina e direttore della UOC di Radioterapia Oncologica dell’AOU Policlinico “G. Martino”. La segreteria scientifica è composta dalla dott.ssa Anna Maria Attisano, dalla dott.ssa Giulia Greco, dalla dott.ssa Eleonora Trifiletti e dalla dott.ssa Maria Ilenia Passalacqua.





«L’oncologia moderna richiede un approccio sempre più multidisciplinare. Oggi radioterapia, immunoterapia, terapie target e diagnostica avanzata non sono più percorsi separati, ma strumenti che devono dialogare tra loro per costruire strategie terapeutiche realmente personalizzate. – dichiara il prof. Adamo – Questo convegno nasce proprio con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e competenze diverse, offrendo agli specialisti un aggiornamento sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle opportunità che stanno cambiando il trattamento dei tumori solidi»

«La radioterapia rappresenta da oltre un secolo una delle armi più efficaci nella lotta contro il cancro e continua oggi a evolversi con straordinaria rapidità. Le nuove modalità di somministrazione della dose radiante ci consentono di trattare le neoplasie con una precisione impensabile fino a pochi anni fa, aumentando l’efficacia delle cure e riducendo le tossicità. Accanto ai risultati già consolidati dell’integrazione con la chemioterapia, l’immunoterapia e i farmaci a bersaglio molecolare, si stanno aprendo nuovi scenari che potrebbero amplificare ulteriormente il contributo della radioterapia ai percorsi di cura personalizzati. Il nostro obiettivo è condividere conoscenze e buone pratiche affinché queste innovazioni possano tradursi rapidamente in un beneficio concreto per i pazienti» aggiunge il prof. Stefano Pergolizzi.





Il programma scientifico prevede cinque sessioni dedicate alle nuove modalità di erogazione delle terapie oncologiche non chirurgiche, all’innovatività e agli outcomes clinici nei tumori solidi, alla qualità di vita e alla gestione degli effetti acuti e tardivi, ai nuovi scenari terapeutici e, con tavola rotonda conclusiva dedicata al futuro delle terapie combinate nei tumori solidi e gli impatti sugli esiti a lungo termine.

L’evento è accreditato ECM e l’iscrizione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

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