Le previsioni da IlMeteo.it

Archiviata la breve parentesi di maltempo che ha interessato l’Italia nelle ultime 48 ore, lo scenario meteorologico cambia nuovamente volto. Sul Mediterraneo si rafforza l’alta pressione che riporterà condizioni pienamente estive già dal primo weekend di luglio, con sole diffuso, temperature in aumento e afa destinata a intensificarsi anche in Sicilia.

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il nuovo assetto atmosferico non rappresenta una semplice fiammata estiva, ma l’inizio di una fase stabile che potrebbe accompagnare gran parte del mese.

L’anticiclone conquista il Mediterraneo

A favorire il ritorno del caldo sarà l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, alimentato da masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa.

L’effetto sarà evidente già tra sabato 4 e domenica 5 luglio, quando il sole tornerà a dominare su gran parte della Penisola. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere valori massimi di 33-34 gradi in numerose città italiane, tra cui Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Anche la Sicilia vivrà un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza sereni e un sensibile aumento del caldo.

Afa in crescita anche sulle Isole maggiori

Oltre alle temperature elevate, aumenterà anche il disagio legato all’umidità.

L’afa sarà particolarmente avvertita nelle pianure del Nord, nelle aree interne della Penisola e sulle due Isole maggiori, Sicilia compresa, dove le condizioni climatiche diventeranno progressivamente più pesanti soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Caldo destinato a durare

Le proiezioni meteorologiche indicano che il ritorno dell’alta pressione non sarà limitato al weekend.

L’attuale configurazione atmosferica dovrebbe infatti proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana. I dati del Centro Europeo indicano inoltre che il mese di luglio potrebbe essere caratterizzato da ripetute ondate di calore, con valori termici spesso superiori alle medie stagionali.

Il consolidamento dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo occidentale limiterà l’ingresso delle perturbazioni atlantiche, lasciando spazio soltanto a sporadici temporali di calore lungo le aree montuose.

Secondo iLMeteo.it, questa situazione potrebbe favorire un progressivo aumento dello stress idrico e del disagio bioclimatico su ampie porzioni del territorio.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 4 luglio

Nord: tempo stabile e soleggiato.

tempo stabile e soleggiato. Centro: sole su tutte le regioni.

sole su tutte le regioni. Sud e Sicilia: giornata soleggiata con venti moderati dai quadranti settentrionali.

Domenica 5 luglio

Nord: sole e temperature in ulteriore aumento.

sole e temperature in ulteriore aumento. Centro: condizioni stabili e cieli sereni.

condizioni stabili e cieli sereni. Sud e Sicilia: prevalenza di sole con ventilazione dai quadranti settentrionali.

Lunedì 6 luglio