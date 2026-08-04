Qual è il senso delle piazze di Palermo? Come è svolto il loro ruolo sociale se sono esclusivamente luoghi di consumo? Storicamente le piazze cittadine sono nate per scopi sociali o puramente economici? Domande che impongono una riflessione, a partire da esempi che hanno creato comunità attorno a occasioni di riflessione che incontrano il favore di tutti. Come piazzetta Bagnasco, salotto culturale di Palermo la cui forza è la sinergia tra cittadini, commercianti, librerie e istituzioni, dove sta per animarsi un dibattito a più voci.

“Piazzetta Bagnasco. Un esempio di partecipazione e rigenerazione” è il tema dell’evento in programma alle 18 di mercoledi 5 agosto. A confrontarsi sul ruolo sociale delle piazze di Palermo saranno: Donato Didonna, presidente associazione Piazzetta Bagnasco; Giusi Chinnici, architetto e consigliera VIII circoscrizione Comune di Palermo; Marco Di Gristina, 900Lab; Michele Pantuso, presidente S.A.D. (Sad Society Skateboarding).

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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