Il Sindacato Militare Italiano Carabinieri ha adottato il saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può leggere e scaricare gratuitamente dal sito del SIM Carabinieri Magazine:

Antonio Serpi, Segretario Generale del SIM Carabinieri, dichiara a tal proposito: «Questo saggio rappresenta una grande opportunità per tutti i nostri iscritti al SIM Carabinieri, che avranno la possibilità di leggere gratuitamente un dettagliato approfondimento sulla figura del narcisista patologico e le relazioni drammatiche. Il lavoro è arricchito dal contributo di professionisti esemplari, che hanno dato vita ad un saggio interessante ed alla portata di tutti. Il SIM Carabinieri, da sempre consapevole dell’importanza che l’aspetto psicologico rappresenta quale fulcro dell’azione sindacale, non può e non deve esimersi dal cercare le risposte su una materia che ancora oggi è vitale per una cultura del rispetto, anche in ambito militare».

Il Maggiore Laura Seragusa, segretario Nazionale e responsabile del Dipartimento Salute e benessere del SIM Carabinieri, che ha visionato il Testo per verificare la qualità del contenuto e l’utilità del Saggio, aggiunge: «In qualità di responsabile del dipartimento salute e benessere del SIM Carabinieri dopo aver avuto il piacere di leggere il saggio del Dott. Andrea Giostra ho voluto sostenere la visibilità di questo lavoro ospitandolo all’interno della pagina web del nostro dipartimento. Il saggio infatti rappresenta una brillante analisi delle relazioni disfunzionali che ruotano attorno al Narcisismo Patologico».

Il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, curato dallo psicologo e criminologo palermitano Andrea Giostra, vede i contributi di 20 coautori, professionisti del settore e di varie discipline, tra questi 12 Donne che raccontano le loro esperienze, vissute direttamente o che le hanno viste testimoni, di relazioni pericolose e drammatiche con soggetti Narcisisti Patologici dalle quali sono miracolosamente riuscite a liberarsi in tempo.

«È un grande onore per tutti noi autori che il Saggio sia stato adottato dal SIM Carabinieri perché possano leggerlo gratuitamente gli associati ma anche le persone comuni che volessero conoscere questo gravissimo fenomeno sociale italiano. Il Saggio non è destinato ai tecnici che professionalmente si occupano di questo problema– afferma Andrea Giostra – bensì a tutti coloro che non hanno una cultura scientifica specifica e vogliono acquisire degli strumenti base per riconoscere questo problema, per affrontarlo adeguatamente e soprattutto per difendersi e svincolarsi il prima possibile da una relazione che certamente li porterà al disastro e a conseguenze spesso drammatiche mantenendo in vita una relazione con un soggetto Narcisista Patologico.»

La Prefazione e la revisione scientifica del testo è del Prof. Girolamo Lo Verso, noto psicoterapeuta, full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa, cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi riconosciuta in tutto il mondo e autore di oltre 400 tra saggi e testi universitari, che a proposito del saggio dichiara: «Questo libro curato attentamente da Andrea Giostra approfondisce un particolare e diverso tipo di narcisismo: quello dell’uomo che lavora a lungo e “scientificamente” per impossessarsi di una donna, renderla propria e schiava … si tratta di una specie di talebano che usa mezzi psichici per dominare e schiavizzare le donne, un vero oscurantista reazionario all’antica, un malato grave che può distruggere vite femminili (e non solo, ovviamente, c’è par condicio, anche qui).»

Il Saggio vede il prezioso contributo giuridico di 4 avvocati penalisti palermitani del Foro di Termini Imerese: Avv. Federica Colletta, Avv. Andrea Giovanni Cartella, Avv. Luigi Spinosa, Avv. Rosa Maria Sciortino; Un capitolo è dedicato alla Case Rifugio, a cura di Viviana Cannova, educatore professionale e responsabile di 3 strutture siciliane per donne vittime di violenza; Un interessante approfondimento è a cura dall’Avv. Francesca Romana Fragale, giurista, noto avvocato penalista romano, presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura. Le 12 storie sono raccontate da Donne professioniste e affermate, di varie regioni italiane: Anna Camilleri, Gabriella Canfarotta, Daniela Cavallini, Ilaria Cerioli, Bia Cusumano, Aurora d’Errico, Anna Maria Esposito, Emanuela Marra, Francesca Viola Mazzoni, Erica Muraca, Mariteresa Rotola, Valeria Tufariello.

SCHEDA DEL SAGGIO:

Andrea Giostra e AA.VV.

© Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose

Codice ISBN: 9798871147672

Casa editrice: Independently published

Genere: Saggio

Pagine: 244

prima edizione dicembre 2023

seconda edizione gennaio 2024

terza edizione febbraio 2024





