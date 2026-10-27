È un trapanese il nuovo Segretario Generale Regionale Sicilia del Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri. Si tratta di Giuseppe Accardo, Sovrintendente della Guardia di Finanza, eletto lo scorso 23 ottobre dal Consiglio Direttivo Regionale del sindacato.

Un incarico di particolare responsabilità che porta il territorio trapanese al centro della rappresentanza sindacale dei finanzieri siciliani.

Accardo, già Segretario Regionale Sicilia del Si.Na.Fi., presta servizio dal 2008 presso il Gruppo della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani, dopo aver prestato servizio per oltre quindici anni in Romagna.





Alla lunga esperienza professionale si affianca un consolidato percorso di impegno sindacale, caratterizzato dall’attenzione alle problematiche del personale, alla tutela dei diritti e al confronto con l’Amministrazione.

Il nuovo Segretario Generale Regionale raccoglie il testimone da Antonio Gioia, dopo un lungo percorso di impegno sindacale condiviso con Accardo.

Un passaggio di consegne che si inserisce in un percorso di continuità dell’azione sindacale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del Si.Na.Fi. nei territori e l’attenzione alle esigenze del personale della Guardia di Finanza.





Una nuova Segreteria Regionale con una significativa presenza trapanese

Ad affiancare Giuseppe Accardo nella guida del Si.Na.Fi. Sicilia sarà una squadra composta da Antonio Stillittano, con funzioni di Tesoriere regionale, e Francesco Cutrò, entrambi in servizio a Palermo; Corrado Caruso, in servizio a Catania; ed Elisa De Iaco, originaria della provincia di Lecce e attualmente in servizio, insieme ad Accardo, presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Trapani, reparto nel quale presta servizio anche Angelo Genovese, trapanese e Segretario Nazionale del Si.Na.Fi.

La presenza e la riconferma di Elisa De Iaco nella nuova Segreteria Regionale rappresentano inoltre un significativo segnale di valorizzazione della partecipazione femminile alla rappresentanza sindacale, in un’organizzazione che punta a dare voce alle diverse esperienze e sensibilità del personale della Guardia di Finanza.





La presenza di esponenti sindacali con incarichi regionali e nazionali in servizio nel capoluogo trapanese conferma il ruolo significativo del territorio nell’organizzazione del Si.Na.Fi.

Una squadra che riunisce esperienze professionali e territoriali differenti, chiamata a operare collegialmente per garantire una rappresentanza sindacale sempre più vicina ai finanzieri di tutte le province dell’Isola.





«Un incarico che accolgo con responsabilità e spirito di servizio»

«Assumere la guida del Si.Na.Fi. Sicilia rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità nei confronti delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza che ogni giorno svolgono il proprio servizio, spesso affrontando sacrifici personali e familiari.

Sono consapevole dell’importanza dell’incarico che mi è stato affidato e del valore del lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Ad Antonio Gioia, con il quale ho condiviso quasi dieci anni di impegno sindacale, mi lega un rapporto di profonda stima, amicizia e affetto. Il suo contributo rappresenta un patrimonio umano e sindacale che merita rispetto e riconoscenza.

Il mio impegno sarà quello di lavorare con serietà, equilibrio e determinazione, insieme a tutta la squadra regionale, per un sindacato presente, credibile e soprattutto vicino ai colleghi.





Vogliamo che ogni finanziere, indipendentemente dal reparto o dalla provincia in cui presta servizio, possa trovare nel Si.Na.Fi. un punto di riferimento concreto, capace di ascoltare, intervenire e proporre soluzioni.

Da trapanese, sono naturalmente orgoglioso di poter assumere questo incarico, ma considero questa elezione soprattutto un impegno verso tutti i finanzieri della Sicilia, senza distinzioni territoriali».





Tutela dei diritti, benessere del personale e vicinanza ai reparti

Tra le priorità della nuova Segreteria Regionale figurano il rafforzamento della rappresentanza nei reparti, la tutela delle condizioni lavorative, la valorizzazione del personale, l’attenzione alle giovani generazioni di finanzieri e alle loro famiglie, nonché il consolidamento del dialogo istituzionale con i vertici della Guardia di Finanza.

Particolare attenzione sarà riservata alle problematiche legate alla mobilità, alle condizioni di impiego, alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare e al benessere del personale.





Gli auguri dei vertici nazionali e regionali del Si.Na.Fi.

All’elezione di Giuseppe Accardo sono seguiti i saluti e gli auguri di buon lavoro del Segretario Generale Nazionale Stefania Castricone, del Segretario Generale Aggiunto Alessandro Margiotta e dei componenti degli organismi direttivi regionali e nazionali del Si.Na.Fi., a testimonianza dello spirito di collaborazione e condivisione che accompagnerà il lavoro della nuova Segreteria Regionale Sicilia.





L’elezione di Giuseppe Accardo apre così una nuova fase per il Si.Na.Fi. Sicilia, con Trapani protagonista di un importante passaggio nella vita organizzativa del sindacato regionale, nel segno della continuità, della responsabilità e dell’impegno al servizio dei finanzieri siciliani.

Foto: Giuseppe Accardo, nuovo Segretario Generale Regionale Sicilia del Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri.

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