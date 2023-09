Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, e l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, hanno incontrato a Palazzo di Città, nel pomeriggio di ieri, martedì 26 settembre 2023, il giovane ciclista professionista canicattinese Pierpaolo Ficara, per congratularsi a nome dell’Amministrazione e dell’intera Comunità, per i brillanti risultati conseguiti in questa stagione agonistica che lo hanno visto protagonista a livello nazionale e internazionale nel Gravel, la nuova disciplina della due ruote tra il ciclismo su strada e la mountain bike.

Si è così voluta recuperare l’assenza giustificata di Pierpaolo Ficara, impegnato in una tappa del Campionato Italiano, al Gran Galà dello Sport di domenica 17 settembre in occasione della manifestazione Sport City Day che ha presentato e omaggiato gli atleti e le società sportive canicattinesi.

Il Sindaco Amenta e l’Assessore Di Mauro hanno voluto augurare un grande in bocca al lupo al loro giovane concittadino che domenica 1 ottobre sarà impegnato con la Nazionale italiana, su convocazione del C.T. Daniele Pontoni, ai Campionati Europei che si svolgono a Oud-Heverlee in Belgio, una settimana prima del mondiale dell’8 ottobre a Treviso che lo vedrà ancora una volta protagonista dopo il 4° posto scorso su 600 partecipanti e primo degli italiani.

«È sempre motivo di orgoglio incontrare un campione della levatura di Pierpaolo Ficara – hanno sottolineato il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Salvatore Di Mauro – cresciuto e formatasi in quella stupenda tradizione ciclistica canicattinese che ha dato tanti campioni alle due ruote. Pierpaolo Ficara rappresenta la fierezza, la forza e la determinazione di chi ama lo sport e il ciclismo in particolare. La sua ripresa dopo gli incidenti subìti è qualcosa di straordinario. I risultati ottenuti su strada, nella mountain bike ed oggi con la bicicletta gravel, che lo hanno portato a vestire ancora la maglia azzurra della Nazionale e a partecipare alle più importanti competizioni nazionali e internazionali, sono certamente il giusto riconoscimento per questo giovane atleta».

Pierpaolo Ficara, fresco di vittoria domenica scorsa alla Etna Marathon, sostenuto dalla Bici Bottecchia veste i colori della Rolling Bike Racing Team e della Nazionale italiana, solo da poco si cimenta nel Gravel e in questa stagione ha conquistato 3 vittorie in Cross Country disciplina Olimpica, di cui 2 nazionali (Modica e Caltanissetta), ben 6 vittorie in gare Marathon, tra queste spiccano le gare nazionali di Floresta Sila ed Etna Marathon, oltre a 2 secondi posto, di cui uno alla gara nazionale Trinacria Race, valida come Campionato regionale Marathon.

Senza dimenticare il 4° posto, primo degli italiani, in Coppa del Mondo su 600 partenti, che gli è valsa la qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo Gravel che si terranno a Treviso l’8 ottobre, e il 7° posto ai recenti Campionati italiani svoltasi a Fubine Monferrato, che gli ha portato la convocazione in Nazionale da parte del C.T. azzurro Daniele Pontoni, i Campionati Europei di domenica 1 ottobre in Belgio.

«Sono come sempre commosso e onorato di ricevere i complimenti dal Sindaco Amenta, dall’Assessore Di Mauro, da tutta l’Amministrazione comunale e dai miei concittadini – ha ribadito Pierpaolo Ficara -. Sapere di avere il sostegno e il calore della mia gente mi aiuta ad affrontare con più determinazione le competizioni, in particolare quelle internazionali che vedono la presenza di corridori di grande livello, ad iniziare dagli europei di domenica e il mondiale dell’8 ottobre a Treviso».

Nel corso dell’incontro si è anche parlato di rilancio del ciclismo sia su strada che per quanto riguarda la bike e la bici gravel, a Canicattini Bagni, città aperta all’attività sportiva che si candida a diventare sempre più palestra a cielo aperto, e Pierpaolo Ficara non si è sottratto dal dare il proprio contributo d’esperienza e professionalità.

A conclusione dell’incontro il Sindaco Amenta e l’Assessore Di Mauro hanno fatto dono a Ficara del gagliardetto raffigurante il logo del Comune di Canicattini Bagni che l’atleta porterà nelle sue trasferte per sentire tutto il caloroso sostegno della sua gente.

