Il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero entra a far parte del C.S.T.M. Accademia degli Studi Turistici e Manageriali operante nel settore del Turismo, del Terziario e dei Servizi. L’organizzazione si avvale di un qualificato team di professionisti, consulenti, coach e docenti altamente specializzati nelle diverse aree di competenza del comparto dell’ospitalità, con consolidata esperienza pluriennale nei campi della formazione, del marketing management alberghiero e della consulenza direzionale diretti dal Presidente Nazionale Prof. Giuseppe Riticella.





Il Dott. Giocaliero è un Criminologo, Giurista e Sociologo Forense ed è impegnato all’interno della Commissione Internazionale dei Diritti Umani IHRC . Plurilaurato, Giocaliero è in possesso di un PhD Dottorato di Ricerca in Sociologia Forense, di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una Laurea in Scienze Giuridiche, una Laurea in Criminologia, una Laurea in Scienze Politiche e una Laurea Honoris Causae in Sociologia. Ha completato il suo percorso accademico con Master in Storia e Criminologia, in Criminologia e Vittimologia clinica e forense, oltre a corsi di alta formazione in ambito criminologico, di mediazione e di intelligence e security. Presidente dell’AICIS (l’associazione che gestisce i criminologi qualificati) per la Regione Sicilia e Segretario Regionale del Forensics Group sempre in ambito di Criminologia, è anche Dirigente Regionale dell’ ANS, Associazione Nazionale Sociologi.





Ricopre inoltre il ruolo di dirigente del CESFAT, Laboratorio Nazionale di criminologia e sociologia forense, dove si occupa tra l’altro di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (i cosiddetti Pcto) nei Licei e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Dirigente e coordinatore per le pubbliche relazioni istituzionali e degli organi di stampa sia in N.A.C.A. ( Ente Nazionale che si occupa di formazione Amministratori di Condominio) che nelle Guardie d’Onore del Pantheon, vanta una lunga militanza nella dirigenza nazionale delle Guardie Agroforestali e negli Scout come Capo educatore. Di recente è stato premiato con il Premio Internazionale “Leone D’oro” per la Cultura e Letteratura alla Biennale di Venezia. Le sue competenze spaziano dai percorsi culturali ( collabora con CoopCulture per la gestione del patrimonio artistico e culturale) a quello turistico e sociale. In passato ha anche ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Cultura Consiliare a Palermo durante le due consiliature che lo hanno visto Consigliere in II Circ., ed è stato insignito di parecchi encomi e Premi Nazionali come “L’Aquila d’Argento” dalla Accademia di Arte Etrusca.





Entusiasta del nuovo incarico, Giocaliero ha ringraziato il Presidente Riticella per la stima e per la sinergia immediata creata tra loro , e quest’ultimo ha sottolineato come una figura così poliedrica non possa che divenire un nuovo Professional Brand Ambassador dell’Accademia ed essere un valore aggiunto . Infatti attraverso un network integrato di esperti, il C.S.T.M. supporta le imprese turistico-alberghiere nello sviluppo delle performance economiche e operative, favorendo processi di crescita sostenibile e innovazione. Il modello organizzativo adottato si articola in divisioni indipendenti e complementari, configurandosi quale efficace strumento di aggregazione e rappresentanza per le aziende associate operanti sull’intero territorio nazionale.

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