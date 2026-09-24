Il progetto dei Leoni Sicani nasce dalla partecipazione a un avviso pubblico del Comune di Santa Margherita di Belice. Sessanta i posti disponibili per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

Offrire ai bambini e ai ragazzi uno spazio sicuro, stimolante e inclusivo in cui stare insieme, praticare sport, sperimentare attività creative e vivere nuove esperienze. È questo l’obiettivo di “Il Sole Dentro – Sport, Laboratori e Cinema per Ragazzi”, il progetto presentato dai Leoni Sicani A.P.S. A.S.D. nell’ambito dell’Avviso pubblico “Centri Estivi Diurni 2026” del Comune di Santa Margherita di Belice ha dato vita a un percorso pensato per accompagnare bambini e ragazzi durante alcune settimane attraverso attività sportive, laboratori creativi e didattici, cinema e momenti di socializzazione.

Le attività prenderanno il via il 28 settembre 2026 e proseguiranno fino al 6 novembre 2026, all’interno del Barbera Center, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 2/A, a Santa Margherita di Belice.

Il progetto è rivolto a un massimo di 60 minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni e prevede la totale gratuità del servizio per le famiglie. I posti disponibili sono quindi limitati e le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero previsto. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di andare oltre la semplice attività ricreativa. Il progetto punta infatti a promuovere il benessere fisico e psicologico, l’inclusione sociale, la collaborazione e il rispetto reciproco, oltre all’educazione alla disciplina e al lavoro di squadra attraverso le attività sportive e laboratoriali.

Un programma tra sport, creatività e cinema

Le attività si svolgeranno lunedì, giovedì e venerdì, dalle 16:00 alle 20:00, con una programmazione pensata per alternare momenti diversi nel corso della settimana. Per quanto riguarda lo sport, il programma comprende calcio, pallavolo, basket e tennis. Non si tratta quindi soltanto di momenti di gioco libero, ma di occasioni per conoscere le regole delle diverse discipline, apprenderne i fondamentali e sperimentare il valore del gioco di squadra. Ampio spazio sarà dedicato anche alla creatività, con laboratori di pittura, giardinaggio e semina, riciclo, drammatizzazione, musica e movimento e scultura con DAS. Un’altra parte del progetto riguarda il cinema per ragazzi, attraverso la proiezione di film, documentari e animazione, con attività legate all’educazione all’immagine rivolte all’infanzia e all’adolescenza.

L’obiettivo è costruire un programma vario, capace di coinvolgere bambini e ragazzi attraverso linguaggi differenti e permettere a ciascuno di trovare attività con cui confrontarsi e mettersi alla prova.

L’inclusione come parte integrante del progetto

Particolare attenzione è riservata all’accessibilità. Il progetto sarà infatti realizzato al Barbera Center, struttura accessibile e idonea ad accogliere anche minori con disabilità che dispone di spazi dedicati alle attività sportive e laboratoriali. Tra le attività sono inoltre previsti incontri speciali con gli atleti dei Leoni Sicani, la squadra di hockey su carrozzina elettrica, che avranno la possibilità di raccontarsi attraverso testimonianze legate alla propria esperienza di vita e di sport. L’incontro con gli atleti rappresenterà un ulteriore momento di confronto per i partecipanti, con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di conoscenza, partecipazione e inclusione.

Un’équipe dedicata

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di un’équipe composta da figure con competenze differenti: coordinatore organizzativo, Disability Manager, psicologa, operatori a supporto delle attività, istruttori sportivi, educatori, operatori del Servizio Civile Universale e volontari.

Una presenza diversificata pensata per accompagnare le attività e prestare attenzione alle esigenze dei minori, garantendo allo stesso tempo un’organizzazione adeguata delle giornate.

Un’opportunità gratuita per il territorio

Con “Il Sole Dentro”, i Leoni Sicani propongono quindi un percorso che mette insieme sport, creatività, cinema e inclusione, rivolto ai più giovani del territorio di Santa Margherita di Belice.

Il progetto sarà inoltre accompagnato da un’attività di monitoraggio attraverso i feedback dei partecipanti e delle famiglie e la raccolta di report sulle attività svolte, con l’obiettivo di verificare partecipazione e coinvolgimento nel corso delle setti mane.

Le iscrizioni sono rivolte ai minori dai 3 ai 17 anni residenti a Santa Margherita di Belice. I posti disponibili sono 60 e la partecipazione è completamente gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi al Barbera Center oppure contattare il numero 376 0588290.

Il conto alla rovescia è già iniziato: dal 28 settembre il Barbera Center apre le porte a “Il Sole Dentro”, un percorso fatto di sport, creatività, cinema, amicizia e nuove esperienze. Sport, divertimento e nuove esperienze: il sole è già dentro!

Luogo: Barber Center, via Giovanni Pierluigi da Palestrina , 2/a, SANTA MARGHERITA DI BELICE, AGRIGENTO, SICILIA

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