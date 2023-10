Laura Giordano è la nuova responsabile del dipartimento cultura e spettacolo della Democrazia Cristiana. La nomina le è stata conferita dal segretario regionale, Stefano Cirillo. Laura Giordano, artista lirica di fama Internazionale, ha cantato nei più grandi festival e teatri d’opera del mondo, tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, il Festival di Salisburgo, l’Opéra National de Paris, il teatro Real di Madrid. Ha, inoltre, inciso per Decca, Universal e Naxos e ha collaborato con la Rai per spettacoli in prima serata in qualità di artista italiana di spicco.



“La cultura e lo spettacolo sono un volano economico importante per La Sicilia – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC -, per questo la scelta di Laura Giordano alla guida del dipartimento della Democrazia Cristiana è un valore straordinario. È una donna di fama internazionale con un senso pratico e una leadership indubbia. Sono certo che il suo impegno servirà a trovare risposte di alto livello a un settore strategico”.



“Sono onorata della nomina e ringrazio il segretario regionale Stefano Cirillo – dichiara Laura Giordano -. Metterò al servizio della comunità tutta la mia esperienza e passione per promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e dello spettacolo. La musica e l’arte, in generale, sono la più alta espressione dell’animo umano e hanno il potere unico di sollevare un’intera società. Ritengo sia necessario per tutti noi, soprattutto in questo momento storico, porre la nostra attenzione e dedizione su una risorsa di tale portata”.

