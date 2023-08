Sarà il suono evocativo dell’arpa ad accompagnare il pubblico durante il penultimo appuntamento con le visite serali alla Cattedrale di Cefalù e all’Osterio Magno, previsto per sabato 26 agosto 2023.

A guidare i presenti con la sua arpa classica in un viaggio nella bellezza la maestra Irene Lucco, vincitrice della III edizione del Premio Internazionale Alessandro Scarlatti per gli eccellenti risultati in campo professionale e di diversi altri riconoscimenti per l’alto numero di alunni premiati in vari Concorsi Musicali Nazionali ed Internazionali.

La visita serale, dalle 21 alle 24, darà accesso al percorso completo con le Torri ed i Tetti della Cattedrale, la Sacrestia, il Tesoro, il Salone Sansoni, la Cappella Vescovile, il Chiostro Canonicale e l’Osterio Magno.

Infine si potrà ammirare all’interno dell’affascinante cornice dell’Osterio Magno la mostra Spiritus Hominis.

Il costo per la visita complessiva di tutti i luoghi è di 12 euro (ridotto 9 euro).

Un’occasione unica e irripetibile per ammirare la bellezza del Duomo di Cefalù ammantato dalla luce straordinaria della luna accompagnati dalle sonorità uniche dell’arpa.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto ticket visita il sito ufficiale duomocefalu.it o contattaci info@duomocefalu.it, 0921/926366 – 3500081587.

