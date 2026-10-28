Lo storico teatro di Piazza Stazione Lolli torna alla città come spazio multifunzionale per lo



spettacolo, la cultura e l’ospitalità. Un nuovo investimento del Gruppo Random nel cuore di

Palermo.

Dopo un lungo stop di quindici anni il Teatro Dante riapre le sue porte Sabato 31 ottobre 2026,, alle ore 19:30, lo storico teatro di Piazza Stazione Lolli ospiterà «La Première», la serata inaugurale su invito alla quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, della stampa e del mondo

imprenditoriale. Per Palermo è il ritorno di un luogo che ha accompagnato per decenni la vita

culturale della città; per il Gruppo Random è il primo atto di un progetto pensato per restituire al

Dante il ruolo che gli spetta.

UN NOME NELLA MEMORIA DELLA CITTÀ

Nato come sala cinematografica, il Dante divenne teatro nella stagione 1977-1978, quando la

Cooperativa Teatro Studio Uno, guidata da Aldo Morgante, ne fece la casa del teatro leggero e della

commedia a Palermo. Sul suo palcoscenico si sono avvicendate le compagnie della scena nazionale:

negli anni Ottanta il Dante accolse una delle ultime regie di Eduardo De Filippo, l’«Otello» con

Enrico Maria Salerno e «Na sera de Maggio» con Beniamino e Rosalia Maggio. Un patrimonio di

storia e di affetti che la Regione Siciliana ha riconosciuto sottoponendo l’edificio a vincolo di tutela

come bene culturale, con decreto del 4 gennaio 2017.

UN TEATRO, MOLTE VITE

Il nuovo Dante nasce come spazio multifunzionale, capace di cambiare volto nell’arco della giornata.

La sera il teatro ospiterà dinner show, serate jazz, spettacoli di stand-up comedy ed eventi privati; di

giorno si trasformerà in caffè letterario e in sala conferenze, grazie a un’unica sala con una capienza di

oltre 700 persone.

La sala è stata dotata delle più moderne attrezzature per lo spettacolo: impianto audio professionale,

luci motorizzate, effetti laser e videoproiezione di grande formato, con posti a sedere configurabili

secondo il tipo di evento. Completano l’offerta un ristorante e un rooftop bar affacciato su Piazza

Lolli, destinato a diventare un nuovo punto d’incontro nel cuore della città.

Teatro DANTE è un marchio di Dante S.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Stazione Lolli 21, 90141 Palermo, partita IVA e codice

fiscale 07418040825.

L’IMPEGNO DEL GRUPPO RANDOM PER PALERMO

La riapertura del Dante conferma l’impegno del Gruppo Random, realtà siciliana

dell’intrattenimento e dell’ospitalità, che continua a investire su Palermo e sui suoi luoghi storici, con

l’obiettivo di restituirli alla città in una veste contemporanea e di qualità.

«Il Dante è parte della storia di Palermo e merita di tornare a esserne protagonista», dichiara l’Avv.

Davide Carnese, socio di maggioranza del Gruppo Random. «Questa riapertura è dedicata alla

memoria di Brendan Dine, nostro socio inglese, che si era innamorato di Palermo e aveva il cuore nel

mondo del teatro e dello spettacolo. È nel suo ricordo che continuiamo a far crescere i nostri progetti.»

«Abbiamo voluto un luogo aperto dalla mattina alla notte, in cui cultura, spettacolo e convivialità

possano incontrarsi», aggiunge la Dott.ssa Mariangela Giambrone, amministratrice del Gruppo

Random. «Il Gruppo Random crede in Palermo e continua a investire sui suoi luoghi più belli. La

Première è soltanto il primo atto di una stagione che vogliamo costruire insieme alla città.»

LA PREMIÈRE

La serata inaugurale, dedicata alla memoria di Brendan Dine, si aprirà alle 19:30 con un cocktail di

benvenuto e proseguirà con un programma di musica e intrattenimento. La partecipazione è

riservata agli invitati, previa conferma della presenza.

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