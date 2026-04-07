Fervono i preparativi per l’evento artistico musicale dell’estate 2026. L’atteso concerto “Una notte di festa italiana”, ambizioso progetto artistico prodotto dalla Salemi Production diretta e fondata dal M° Davide Salemi, a 4 mesi dal 27 luglio, data dell’evento, sta facendo ampiamente parlare di sé con il preciso obiettivo di omaggiare la grande tradizione musicale del nostro Paese per uno speciale concerto dal respiro internazionale che parla ad un pubblico trasversale ed eterogeneo non esclusivamente siciliano.

Nel luogo simbolo della cultura internazionale lunedì 27 luglio, alle ore 21.00, in collaborazione con il Parco Archeologico del Teatro Greco di Siracusa e il Comune di Siracusa, l’icona della lirica internazionale il tenore Roberto Alagna, voce acclamata nei più prestigiosi teatri del mondo riabbraccerà la sua Siracusa, terra di cui fieramente vanta le origini, per dare vita ad una serata musicale dove donerà voce, cuore ed anima alla trascinante ed imperante forza espressiva della musica mediterranea ed italiana.

Accanto ad Alagna il soprano Giuliana Di Stefano, giovane artista di grande sensibilità musicale e talento luminoso, una delle voci emergenti più interessanti del panorama lirico.

“Sarà un incontro tra esperienza e futuro- sottolinea Davide Salemi-, che creerà un’amalgama speciale dove una preparata soprano al suo esordio dotata di una vocalità elegante e di una presenza scenica intensa e naturale vivrà un momento straordinario al fianco del Maestro Alagna che da sempre ha saputo coniugare rigore vocale, carisma scenico e profonda umanità interpretativa, diventando un punto di riferimento assoluto per intere

generazioni”.

Il concerto sarà proposto in un raffinato contesto musicale acustico, con i cantanti accompagnati da un gruppo di musicisti di altissimo livello. Alla chitarra Jean-Félix Lalanne, insieme alla fisarmonica e alle percussioni, per dare vita a un’atmosfera intima, autentica e coinvolgente.

Una straordinaria festa della musica che vedrà, tra gli altri, l’esecuzione di brani iconici come “Abballati”, “C’è la Luna mezzo mare”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “’O Sole mio”, “Maruzzella”, “Si maritau Rosa”, “Parla più piano”, “Caruso” e molte altre canzoni napoletane e travolgenti tarantelle siciliane per celebrare le nostre tradizioni in una delle cornici più affascinanti e simboliche del mondo.

“Una notte di festa italiana”- conclude il produttore Davide Salemi che a soli 27 anni scommette su una produzione dal carattere internazionale- è un vero e proprio viaggio musicale attraverso la musica napoletana, siciliana e italiana seguendo uno specifico percorso fatto di emozioni, memoria, identità e passione”.





Link per acquistare i biglietti





https://www.ticketone.it/component/seatmap/?evid=21389908

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.