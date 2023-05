Si avvicina la data del voto per i Comuni di Ragusa, Modica e Comiso. Per approfondire i contenuti dei vari programmi elettorali sono stati calendarizzati tre incontri, uno per Comune, in cui i candidati si confronteranno su temi cruciali per lo sviluppo delle nostre città come cooperazione, rigenerazione urbana, politiche sociali, valorizzazione dei beni Comunali.

