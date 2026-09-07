Una grande famiglia riunita nel segno del ricordo e della solidarietà. È stata una giornata carica di emozioni la seconda edizione del “Torneo del Cuore – Memorial Marisa Cufari”, che allo stadio Aci e Galatea di Acireale ha unito medici, infermieri, sportivi, professionisti, volontari e cittadini attorno a Ibiscus ETS.

Sul campo si sono disputate le partite, ma sugli spalti e a bordo campo è andato in scena qualcosa di ancora più importante: un abbraccio collettivo ai bambini e alle famiglie accompagnati ogni giorno dall’associazione durante il delicato percorso di cura.

Il torneo ha ricordato l’avvocato Marisa Cufari, donna e professionista apprezzata per le sue qualità umane, la sensibilità e l’attenzione verso gli altri. La sua memoria ha attraversato l’intera manifestazione, trasformando il dolore dell’assenza in condivisione e impegno concreto.

Accanto al ricordo, la raccolta fondi destinata a sostenere le attività di Ibiscus nel campo dell’accoglienza, dell’assistenza e del supporto ai piccoli pazienti e ai loro nuclei familiari. Ogni contributo raccolto durante il torneo aiuterà l’associazione a proseguire il proprio lavoro e a rendere meno difficile il cammino di chi affronta una delle prove più complesse della vita.

«Il risultato più bello non è scritto nella classifica, ma nella partecipazione e nella generosità delle persone – dichiara il presidente di Ibiscus, Francesco Fazio –. La vera vittoria è esserci stati, avere fatto squadra e avere trasformato una partita in un aiuto concreto. Ringraziamo quanti hanno partecipato, gli organizzatori, le formazioni, i volontari e tutti coloro che hanno scelto di sostenere Ibiscus. È questo spirito di comunità che ci permette di continuare a stare accanto ai bambini e alle loro famiglie».

Particolarmente intenso il ricordo affidato ad Alfredo e Tonino Spartà, rispettivamente vicepresidente e presidente dei Probiviri di Ibiscus, che hanno ricordato Marisa come madre e come moglie: «Questa manifestazione ci ha restituito l’atmosfera delle belle serate trascorse in famiglia, fatte di affetto, sorrisi, vicinanza e ricordi condivisi – affermano –. Marisa credeva profondamente nel valore dei legami e nell’importanza di esserci per gli altri. Vedere tante persone riunite nel suo nome è stato emozionante. Il modo più autentico per ricordarla è continuare a far vivere la sua sensibilità attraverso gesti capaci di donare sostegno e speranza».

Quattro squadre, un’unica maglia: quella della solidarietà

Il torneo ha visto confrontarsi quattro formazioni, tutte unite dal desiderio di sostenere Ibiscus. Al primo posto si è classificata l’Associazione Sportiva Forense Catania, seguita dalla Rappresentativa della Polizia di Stato. Terzi gli All Blacks Mascali e quarta la squadra di Ibiscus.

La classifica ha raccontato il risultato sportivo, ma il valore della manifestazione è andato ben oltre i gol e i piazzamenti. La presenza delle squadre ha testimoniato come il calcio possa diventare uno strumento di partecipazione e responsabilità sociale, capace di unire mondi diversi attorno a una causa comune.

Tra i gesti più significativi della giornata, quello dell’associazione “Angelica – La forza del sorriso”, che ha sostenuto la raccolta fondi consegnando a Ibiscus un assegno di mille euro. Un contributo concreto che rafforza la rete di solidarietà costruita intorno ai bambini e alle loro famiglie.

La manifestazione si è conclusa con una grande festa, condotta dai giornalisti Giuseppe Cantarella ed Elisa Petrillo, che hanno accompagnato il pubblico tra i momenti sportivi, le testimonianze e le emozioni della giornata.

L’organizzazione è stata curata da JustEvents di Angelo Pappalardo, con il contributo del commissario tecnico Gianluca Tancona, coordinatore della parte sportiva. Un lavoro condiviso che ha permesso al torneo di diventare non soltanto una competizione, ma un’autentica festa della comunità.

Il Memorial Marisa Cufari apre adesso una nuova stagione di iniziative per Ibiscus. L’associazione si prepara infatti a celebrare i suoi quarant’anni di attività, un traguardo importante che sarà accompagnato da nuovi appuntamenti e progetti. Quarant’anni trascorsi accanto ai bambini e alle loro famiglie, costruendo ogni giorno una rete fatta di cura, presenza e solidarietà. Un percorso che continuerà con lo stesso spirito del Torneo del Cuore: esserci, insieme, come una grande famiglia.





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