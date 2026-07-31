Il V congresso nazionale Obiettivo Trauma, in programma il 18 e 19 settembre al Cefpas presenta un’edizione che amplia la propria identità scientifica e consolida la centralità della simulazione avanzata ad alta fedeltà nella formazione dedicata al trauma maggiore. Guidato dal presidente Giovanni Di Lorenzo (dirigente medico di Chirurgia generale e coordinatore dell’Unità operativa dipartimentale “coordinamento delle sale operatorie” del presidio ospedaliero Sant’Elia – Asp2 Caltanissetta ) e con Giovanni Ciaccio (direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale Asp2 Caltanissetta) presidente onorario, il congresso propone un impianto che integra scenari immersivi, percorsi dedicati ai giovani professionisti e attività rivolte al personale infermieristico, confermando una visione multidisciplinare che negli anni ha definito la sua unicità.





Il cuore dell’edizione è rappresentato dai Simulation Games, cinque scenari ad alta intensità che riproducono la complessità del trauma maggiore in un ambiente protetto.

“La scelta di fondare il congresso su casi immersivi nasce dalla volontà di trasformare la formazione in un’esperienza concreta, dove il trauma non viene semplicemente discusso ma affrontato attraverso decisioni rapide, coordinamento del team e gestione delle risorse. La simulazione, riconosciuta dalle principali società scientifiche internazionali come strumento capace di migliorare la performance del trauma team, diventa così il filo conduttore dell’intero programma”, spiega Giovanni Di Lorenzo.

Un ruolo essenziale è riservato ai percorsi infermieristici, che affrontano la gestione del trauma da una prospettiva operativa e organizzativa. Il personale infermieristico sarà coinvolto in attività che integrano protocolli, valutazione del paziente critico e simulazione situazionale, con l’obiettivo di rafforzare la continuità assistenziale e la sicurezza del paziente nelle fasi più delicate dell’emergenza.





Il congresso è aperto a medici di tutte le specializzazioni, psicologi, infermieri, operatori socio sanitari, biologi e professionisti della sanità coinvolti nella gestione del trauma. L’edizione 2026 si svolge con il patrocinio del CEFPAS, del Comune di Caltanissetta, dell’Asp2 di Caltanissetta, Acoi, Aico, Staf, OMCeO Caltanissetta, Società siciliana di chirurgia, Ofi, Ordine dei biologi di Sicilia, Università degli Studi di Palermo e in partnership con Acris, Cuore e obesità, Vivere Medicina e MedNova, confermando il sostegno istituzionale a un’iniziativa che negli anni ha consolidato il proprio ruolo nella formazione avanzata sul trauma.

Le iscrizioni, attive attraverso il portale ufficiale del Congresso, hanno superato la capienza iniziale e la piattaforma è stata ampliata per consentire ulteriori registrazioni visto l’interesse che continua a crescere spinto dalla particolarità di un’edizione interamente costruita sulla simulazione avanzata ad alta fedeltà. La partecipazione alle due giornate consente l’acquisizione dei crediti Ecm previsti dalla normativa vigente.





Le iscrizioni sono attive attraverso il portale ufficiale del Congresso: https://registration.newcongress.it/7568. Per informazioni: provider New Congress 081 878 0564 – info@newcongress.it.

Il Congresso è accreditato Ecm: la partecipazione alle due giornate consentirà l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente.

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