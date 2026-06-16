Il 18 e 19 settembre il Cefpas ospiterà la nuova edizione del congresso nazionale “Obiettivo Trauma”, un appuntamento che negli anni è diventato un riferimento per la formazione multidisciplinare dedicata alla gestione del trauma di interesse chirurgico. L’edizione 2026 segna un passaggio decisivo: l’introduzione degli scenari, un format rinnovato che trasforma il congresso in un percorso immersivo fatto di simulazioni, confronto diretto e valutazione della performance del trauma team, all’interno del progetto scientifico The Simulation Games: Clinical Governance e Performance del Trauma Team.





A guidare questa edizione è Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e coordinatore dell’Unità operativa dipartimentale “coordinamento delle sale operatorie” del presidio ospedaliero Sant’Elia – Asp2 Caltanissetta. Presidente onorario è Giovanni Ciaccio, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale.





La novità degli scenari rappresenta il cuore dell’edizione 2026: un viaggio dentro le dinamiche reali del trauma, dove la simulazione diventa strumento di analisi, crescita e verifica della governance clinica. Il percorso, guidato dal presidente Giovanni Di Lorenzo, punta a migliorare la capacità decisionale e la performance dei team coinvolti nella gestione del trauma chirurgico, mettendo in luce le interazioni, le criticità operative e la risposta coordinata nelle situazioni ad alta complessità.

Il programma scientifico prevede due giornate dense di attività: simulazioni avanzate, approfondimenti sulla performance del trauma team con un’impostazione pensata per integrare teoria, pratica e confronto multidisciplinare.





Le iscrizioni sono già aperte online attraverso il portale ufficiale. Per partecipare: 5° CONGRESSO NAZIONALE OBIETTIVO TRAUMA “SCENARI DI UN TRAUMA, FRA SIMULAZIONI E DIBATTITI” – Login. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa New Congress allo 081 878 0564 o via email all’indirizzo info@newcongress.it.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.