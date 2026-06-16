Nel corso della prima puntata di Filorosso

La mattina del 13 agosto 2007, mentre aspettava un appuntamento di lavoro fissato per le ore 10, un uomo stava passeggiando a Garlasco. Si imbatté in una donna in bicicletta. Un’immagine che, quasi vent’anni dopo, dice di ricordare con assoluta nitidezza.

“La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%”. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista raccolta dal giornalista Antonino Monteleone e mandata in onda nel corso della prima puntata di Filorosso, il programma in onda su Rai 3 e disponibile su RaiPlay.

Un ricordo “immutato nel tempo”

Il testimone, rimasto anonimo, sottolinea la solidità della propria memoria in termini inequivocabili: “Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare”.

L’uomo avrebbe già formalizzato le sue dichiarazioni ai Carabinieri lo scorso anno. Secondo quanto riferisce nell’intervista, quelle dichiarazioni non avrebbero però ricevuto adeguata attenzione da parte degli inquirenti.

Le presunte intimidazioni

Il passaggio più pesante dell’intervista riguarda quello che sarebbe accaduto dopo aver parlato. Il testimone afferma di aver subito presunte pressioni: “Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente”.