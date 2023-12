La Scuola “F. Stagno D’Alcontres”, con il MEIC, l’AGESCI e la Parrocchia del SS Salvatore di Modica, ha il piacere di comunicare che – Giovedì 14 dicembre, alle ore 18.30, nella Chiesa del SS. Salvatore in Via Carlo Papa – alla presentazione pubblica del libro “Il Vangelo disatteso: cosa abbiamo perso di vista nel messaggio di Gesù“, scritto da Felice Scalia e Ferdinando Di Stefano.

L’iniziativa coincide con i 54 anni di vita della Scuola per Assistenti Sociali fondata a Modica dalla Compagnia di Gesù, e di cui Ferdinando Di Stefano è stato per anni Direttore e Legale Rappresentante prima di affidare l’Istituto ai laici che da tempo vi lavorano.

Presenterà gli Autori il Dr. Gian Piero Saladino, Direttore della Scuola, e modererà l’incontro Cesare Geroldi sj, della Casa di spiritualità dei Gesuiti di Ragusa.

Nell’inviare in allegato locandina relativa all’evento, confidiamo che – se interessati – vogliate partecipare e, per ragioni organizzative, comunicare la presenza a segreteria@unimodica.it.

Descrizione sintetica del testo:

Vangelo è ogni “buona notizia”, è Gesù stesso che desidera salvare l’umanità di ciascuno da un fallimento. La Chiesa, comunità dei credenti in Cristo, ha ricevuto la missione di trasmettere il suo messaggio rivoluzionario lungo i secoli. Lo ha fatto come ha saputo e ha potuto, anche, a volte, travisando l’annuncio di salvezza: perché in alcuni casi è meglio addomesticare il Vangelo, meglio fare sconti sulle sue chiamate. Il libro mette in luce alcuni testi evangelici dei quattro evangelisti che, attraverso interpretazioni di compromesso, hanno perduto nella vita quotidiana la loro incisività. Ogni lettore dovrà chiedersi: il mio incontro con la Parola ha fatto nascere la persona nuova, capace di rendere più umana la vita di tutti e possibile la pace?

