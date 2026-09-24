Due gli equipaggi della scuderia presieduta da Eros Di Prima in lizza al blasonato XXXVIII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy e ben nove al “casalingo” 11° Tindari Rally

Si profila un lungo e intenso fine settimana agonistico per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), impegnata tra arcipelago toscano e terra natia. Procedendo in ordine cronologico, sfide aperte al blasonato XXXVIII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, appuntamento doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship (EHRC) e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in programma dal 24 al 26 settembre. Le tecniche e insidiose strade elbane, incastonate in paesaggi mozzafiato, vedranno il rientro dei portacolori Giuseppe Leggio e Rosario Gurrieri, già vincitori del 1° Raggruppamento con la BMW 2002 Ti nella passata edizione. Per l’imminente impegno, invece, l’affiatato binomio ragusano debutterà, di fatto, a bordo della BMW M3 di 4° Raggruppamento, dopo il fin troppo breve precedente vissuto ad aprile al Rally Storico Costa Smeralda (rottura della trasmissione durante il primo trasferimento e conseguente ritiro).





Medesima divisione per il compagno di squadra Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI) navigato per la prima volta da Aldo Gentile. Dieci prove speciali, spalmate su tre intensi giorni di gara e arrivo previsto presso il centro di Capoliveri. Sabato e domenica, invece, sarà la volta del non meno atteso “casalingo” 11° Tindari Rally, dove il sodalizio capitanato da Eros Di Prima schiererà al via ben nove equipaggi, distribuiti tra competizione moderna e storica. Nella prima, ovvero il round valevole per la Coppa ACI Sport 9^ zona, destino condiviso tra Alessio Profeta e Marina Altamonte, su Renault Clio S1600, e Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4/R2) con Marco Marin alle note che, dopo una stagione sportiva inficiata da episodi sfortunati, proveranno a riscattarsi sugli asfalti del Messinese. Motivi di ulteriore interesse nel comparto Historic con la presenza di Pierluigi Fullone, già vincitore nel 2021. In coppia con l’esperto Sandro Failla, il funambolico pilota madonita proseguirà i test con la BMW M3 di 4° Raggruppamento, vettura reduce da una lunga e certosina messa a punto nonché dai primi più che positivi seppur parziali riscontri registrati alla Monte Erice.





Sempre nel “Quarto”, attenzione rivolta anche a Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella, sorprendenti capofila provvisori di categoria nella serie regionale di specialità, chiamati a consolidare la vetta; saranno della partita, altresì, gli altri locali Gabriele Fiumara e Giovanni Marino, su Opel Corsa GSI. Altrettanto motivato Luigi Marino (A/112 Abarth) che, dopo aver festeggiato ai primi di agosto la prima vittoria assoluta in “carriera” conseguita al Tirreno-Messina, ritroverà sul sedile di destra il fratello Giovanni con il quale, sempre nel “Siciliano”, dovrà difendere la leadership di 3° Raggruppamento; schieramento completato con Giuseppe (Opel Kadett GTE) e Gianmarco Amato, rispettivamente padre e figlio, e con Salvatore Romano (Bmw 320i) affiancato da Laura Di Vina. Per chiudere con Angelo Cinque e Fabrizio Fici, su Fiat 128 Rally di 2° Raggruppamento. Previste nove frazioni cronometrate con il traguardo allestito a Patti.

















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