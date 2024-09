Un nuovo, prestigioso riconoscimento che premia le qualità umane e professionali di Belinda Ferraro, stilista italoamericana dalla doppia cittadinanza, attivista per i diritti umani e impegnata in molteplici iniziative legate dal filo rosso del sostegno ai soggetti più deboli.

Si tratta di “The Best in the World Awards 2024″, conferito dal professore Antonio Omero, che vede tra le assegnatarie proprio la creatrice di moda: un omaggio al suo talento ma anche alle doti filantropiche che la caratterizzano e che si estendono al mondo del volontariato e dello sport.

Molto amata all’estero e presidente della “B&M Ferraro Foundation New York City”, la stilista deve il proprio successo alle brillanti qualità imprenditoriali e creative ma anche al lavoro condiviso con il marito Maurizio Pezzati, manager internazionale e vice presidente dell’organizzazione.

Sempre in viaggio tra la Sicilia e gli Stati Uniti, Belinda e Maurizio hanno costruito negli anni un ponte di comunicazione, scambi e dialogo con le realtà produttive d’oltreoceano, mescolando abilmente fantasia italiana e rigore anglosassone.

“Sono profondamente onorata di essere stata convocata per ricevere il Premio ‘The Best in the World Awards 2024’: questo riconoscimento non è solo una testimonianza del mio impegno personale, ma anche un riflesso del sostegno incrollabile e della dedizione del mio team”.

La dottoressa Belinda Ferraro ritirerà il Premio a New York nel mese di ottobre.

Luogo: New York

