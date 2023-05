“Rendere più accessibile, anche a livello economico, lo sport è fondamentale. Ed è per questo che accogliamo con piacere il provvedimento della Giunta Lagalla e dell’assessore allo Sport Sabrina Figuccia che prevede maggiori agevolazioni per i disabili. E’ una linea che bisogna seguire”. Così il presidente di Endas Sicilia Germano Bondì commenta la delibera dell’amministrazione comunale con la quale sono state riviste le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.

Tra le novità l’aumento dal 30% al 50% dello sconto per i disabili. “Tra gli obiettivi principali di Endas Sicilia – continua Bondì – c’è quello di coinvolgere sempre più persone nella pratica di attività sportive, un fattore che riteniamo necessario per il benessere psico-fisico della società. Per le persone diversamente abili inoltre cimentarsi in una disciplina significa inclusione e come ente di promozione sportiva saremo sempre al fianco di chi mette in campo iniziative per rendere più facilmente fruibile lo sport”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.