Dramma a Milano

A Milano c’è stato ieri, venerdì 14 giugno, un incendio divampato in un’autofficina, in via Fra Galgargio 8. Il bilancio: tre morti e tre feriti.

Le vittime si trovavano all’interno di un appartamento al terzo piano dell’edificio in cui è sviluppato il rogo.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e circoscritto l’incendio così da evitare che si propagasse ai piani superiori della palazzina di sei piani. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e la polizia.

Le vittime

Nell’incendio è morta una intera famiglia. Le vittime sono Silvano Tollardo, 67 anni, la moglie Carolina De Luca, 63 anni e il figlio della coppia Antonio Tollardo, 34 anni. I tre sono stati recuperati all’interno del loro appartamento al terzo piano del palazzo evacuato.

Per quanto riguarda i feriti, uno è stato condotto in ospedale in codice rosso per le gravi ustioni riportate.

La causa

Secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da un’auto in riparazione. In pochi attimi, il rogo ha raggiunto tutto il palazzo. L’incendio, inoltre, stando alle prime indagini, potrebbe essere stato causato dalla manovra azzardata di uno o più addetti dell’autofficina, forse con del materiale infiammabile, prima di fuggire e mettersi al riparto all’esterno. Da qui la decisione della Procura di indagare per omicidio colposo, disastro e incendio colposo. Il titolare dell’azienda sarà iscritto nel registro degli indagati a sua garanzia.