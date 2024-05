Si sono ritrovati venerdì 17 maggio a Milazzo in Piazza Roma circa un migliaio di manifestanti tra numerosi Sindaci, rappresentanti di associazioni e comitati, medici e semplici cittadini per chiedere a gran voce il rispetto del diritto alla salute così come sancito anche dall’art. 32 della Costituzione. I manifestanti hanno, quindi, marciato in corteo lungo le vie del centro chiedendo il potenziamento dei Distretti sanitari di Barcellona, Lipari e Milazzo, ormai ridotti ai minimi termini e non più in grado di tutelare la salute dei cittadini e garantire i livelli essenziali di assistenza previsti per legge.



Nell’occasione, il Coordinamento Eolie Sanità e i quattro Sindaci eoliani non hanno mancato di far sentire la loro voce, evidenziando le gravissime e pericolose carenze sanitarie nelle Isole Eolie. Troppo spesso si rischia inutilmente la vita e si impongono enormi disagi a chi potrebbe curarsi in loco. La gestione sanitaria su una piccola isola impone attenzioni e cure particolari. “Il governo regionale* – denuncia il Coordinamento – ad oggi rimane del tutto sordo alle richieste di aiuto e sembra prediligere il ricorso a soluzioni privatistiche, pericolosamente sbilanciate a continuo e pericoloso detrimento della sanità pubblica”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.