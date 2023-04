La città etnea diventerà il centro pulsante delle competizioni studentesche per incentivare l’imprenditoria giovanile. Tra pochi giorni sarà sede della finale interregionale del company program ” Skills for the Future/Impresa Azione” che EIT Food supporta collaborando con Junior Achievement Italia e Europa (JA Italia e JA Europa). Ma c’è di più, Catania è stata scelta come sede che ospiterà nel 2024 la finalissima Europea delle competizioni di imprenditoria giovanile di JA Europa.

Il primo appuntamento è quello del 28 aprile alle 10 a palazzo Biscari, nel cuore del cento storico catanese. Quindici team formati da studenti provenienti da 4 regioni del mezzogiorno, presenteranno l’idea di business concretizzata durante il percorso formativo di Skills for the Future (S4F), iniziato a dicembre 2022 all’istituto superiore “Ettore Majorana” di Milazzo da trecento studenti di scuole superiori di Sicilia, Puglia, Campania e la Calabria. All’evento catanese parteciperanno Antonio Perdichizzi presidente nazionale di JA Italia, Mario Roccaro coordinatore di S4F EIT Food, ed i rappresentati degli istituti che hanno aderito all’iniziativa che sono: per la Sicilia l’istituto “Majorana” di Milazzo (ME), il “Michelangelo Bartolo” di Pachino (SR), e l’istituto “Citelli” di Regalbuto (EN). Per la Puglia gli studenti degli istituti “Salvemini” di Alessano, (LE), mentre a rappresentare la Campania è stato l’istituto “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), e la new entry la Calabria, con l’istituto “Gullì” di Reggio Calabria.

Le proposte imprenditoriali saranno legate alle 3 sfide di settore su cui i giovani talenti hanno sviluppato le proprie idee: “Perdite e/o sprechi alimentari”, “Agricoltura 4.0”, ovvero le innovazioni tecnologiche in ambito agricolo, e “Alimentazione sana e prevenzione delle malattie non trasmissibili”.

L’idea che risulterà vincente approderà alla finale nazionale Biz Factory che si terrà a Milano. A sua volta il vincitore della finale nazionale avrà accesso alla finale europea di “Gen-E”, la competizione di JA Europa che si svolgerà dall’11 al 14 luglio a Istanbul, in Turchia. Degno di nota è che nel 2024 la finale europea “Gen-E” si svolgerà a Catania.

“Catania – ha dichiarato Mario Roccaro – nel prossimo biennio diventerà punto di riferimento in tutta Europa delle competizioni JA – EITFOOD per le brillanti idee di talenti creativi, dove proposte innovative potrebbero diventare realtà se coltivate e supportate. Ciò dimostra da un lato la vitalità e la dinamicità dell’ecosistema imprenditoriale siciliano, dall’altro la qualità dell’offerta formativa delle scuole. La città siciliana ai piedi dell’Etna sta svolgendo un ruolo importante nell’ispirare e nel promuovere l’innovazione giovanile a livello europeo”.

Skills for the Future è un progetto europeo proposto da EIT Food (Istituto Europeo per la Tecnologia e Innovazione per il settore Agro-alimentare) in collaborazione con JA Europe e JA Italy (Junior Achievement Italia), ed ha il duplice scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle sfide future che i sistemi agroalimentari devono affrontare e trasferire ai nuovi talenti competenze trasversali e imprenditoriali per diventare potenziali futuri imprenditori nel settore agroalimentare.

European Institute of Technology – Food (EIT Food), rappresenta il più grande consorzio Europeo che si occupa di imprenditorialità e innovazione del settore food, per incoraggiare la prossima generazione di innovatori e imprenditori in Europa a trovare modi per costruire una società europea più sostenibile nel settore alimentare. EIT Food fa parte dell’EIT, un organismo creato dall’Unione Europea nel 2008 che opera tramite le Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CCI). Le CCI sono partenariati pan-europei dinamici e di lungo periodo tra aziende leader, accademia laboratori di ricerca e imprese, ognuna dedicata alla ricerca di soluzioni per una sfida settoriale specifica, al fine di rafforzare la capacità d’innovazione dell’Unione Europea.

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 465.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti al mondo. Dal 2019, Junior Achievement è inserita da NGO Advisor al settimo posto nella classifica mondiale Top500NGO. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia ha formato nell’a.s. 2020/2021 oltre 148 mila giovani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli studenti di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org

