Domani a Palermo, alle 9,30, presso la sede di Sicindustria, in via Alessandro Volta, 44, si terrà il Business forum tra imprese lettoni, estoni e siciliane. L’incontro rientra nella missione multisettoriale, che si concluderà sabato 11, organizzata da Sicindustria e dall’Investment and Development Agency of Latvia, entrambi partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con l’Ambasciata di Estonia in Italia, l’Ambasciata di Lettonia in Italia, con Aidda Sicilia, con il Consolato di Estonia in Sicilia, con Unioncamere Sicilia, e con Mair Unipa. Un fitto calendario di incontri b2b, visite aziendali e workshop con l’obiettivo di presentare i due paesi baltici e le opportunità di business per le imprese dell’Isola.

La delegazione delle imprese è composta da 13 aziende di Estonia e Lettonia di diversi settori: società di sviluppo territoriale e investimenti; biotecnologia; Ict (sviluppo software, legal-tech, identità elettronica, sicurezza); edilizia sostenibile (produzione legno, design, architettura, ingegneria); metalmeccanica (lavorazione metallo – componenti, scale, tubi, cavi, scale, ringhiere, taglio laser, saldatura, per cantieristica navale ed edilizia); impiantistica elettrica e automazione,

cosmetica; software per il turismo; consulenza aziendale; standard Iso; prodotti chimici per la casa (detersivi, cosmetici, disinfettanti per uso ospedaliero, integratori alimentari etc.); designi e giocattoli in legno.

Ad aprire i lavori del Business forum sarà il delegato di Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno. Seguiranno gli interventi di Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Paul Teesalu, ambasciatore plenipotenziario di Estonia in Italia; Solvita Āboltiņa, ambasciatrice plenipotenziaria di Lettonia in Italia; Antonello Miranda, console onorario di Estonia in Sicilia; Priit Kallakas, direttore della Divisione Business Diplomacy del ministero degli Affari esteri di Estonia; Guntis Rubin, direttore dell’Ufficio della rappresentanza in Italia, Innovation and Development Agency della Lettonia; Anita Abola e Sandra Veckāgane, Innovation and Development Agency of Latvia (EEN Latvia).

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, sarà la volta degli incontri B2B programmati fra le imprese estoni e lettoni e le imprese siciliane.

Venerdì mattina si svolgeranno le visite aziendali, mentre il pomeriggio sarà dedicato al workshop sul contesto imprenditoriale siciliano, sui fondi strutturali e sugli strumenti a disposizione delle imprese per investimenti innovativi.

